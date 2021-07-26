Понедельник, 26 Июля 2021 13:50

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 5 049 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 112 граждан (2,2%), выздоровело 106 человек, скончалось - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 26 июля фактическое лечение получают 4 037 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было зарегистрировано 228 910 случаев заражения коронавирусом (17,5%), при этом выздоровело 219 168 человек (95,7%), количество летальных исходов достигло 4 590 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 310 356 тестов на коронавирус