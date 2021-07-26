Понедельник, 26 Июля 2021 11:02

АрмИнфо.22 июля 2021 года начался рабочий визит представительной туркменской делегации во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Японию, г.Токио. Данный визит приурочен участию национальной сборной команды Туркменистана на XXXII летних Олимпийских играх в Японии – в городе Токио.

23 июля Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов был принят Императором Японии Нарухито. Глава туркменской делегации выразил Императору тёплые слова приветствия от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и поздравления по случаю начала XXXII летних Олимпийских Игр, а также пожелания счастья и благополучия всему японскому народу.

В свою очередь Император Нарухито поблагодарил главу туркменской делегации за добрые послания и выразил пожелания мира и процветания высшему руководству и всему народу Туркменистана. В ходе беседы стороны высоко охарактеризовали туркмено-японские отношения по всему спектру взаимодействия.

В этот же день состоялась встреча Председателей Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству Сердара Бердымухамедова и Хироюки Цубаи, в которой также приняли участие представители деловых кругов Японии, среди которых компании «Itochu Corporation», «Mitsubishi Corporation», «Sumitomo Corporation», «Sojitz Corporation», «Marubeni Corporation», «Komatsu Ltd» и «Kawasaki Heavy Industries».

Стороны обсудили нынешнее положение и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, которое последовательно укрепляется благодаря твердой политической воле, экономическому потенциалу и взаимопониманию сторон. Среди приоритетных направлений партнёрства названы такие сферы, как энергетика, добыча минеральных ресурсов, химическая промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс и другие.

В этом контексте приведены в пример успешно реализованные в Туркменистане проекты с участием японских компаний, в частности завод по производству аммиака и карбамида в городе Мары, комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы, завод по производству карбамида в городе Карабогаз, завод по производству бензина из природного газа (GTG) в Ахалском велаяте Туркменистана.

Стороны также уделили внимание стратегическим векторам развития сотрудничества, включая вопросы создания в Туркменистане при участии японских компаний современной промышленно-технологической инфраструктуры, которая в дальнейшем может быть использована обеими странами в развитии экономических связей с регионами Среднего и Ближнего Востока, бассейнов Каспийского, Черного и Средиземного морей.

Стороны выразили приверженность дальнейшему развитию туркмено-японских отношений. По итогам переговоров состоялось подписание двусторонних документов в банковско-финансовой сфере, а также в области транспорта и дорожной техники.

Затем Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Государственным министром экономики, торговли и промышленности Японии Киёши Эджима.

Стороны проанализировали развитие взаимодействия между двумя странами, в частности согласно договорённостям, отраженным в «Дорожной карте по сотрудничеству в области инфраструктуры». Рассмотрен ход реализации совместных проектов в области транспорта с учётом финансовой составляющей. Обсуждены возможности развития сотрудничества в сфере энергетики и промышленности.

Особый акцент в ходе встречи сделан на развитие партнерства в области «зеленой энергетики». Подтверждена заинтересованность туркменской стороны в освоении опыта Японии в области использования возобновляемых источников энергии. Стороны выразили надежду на продолжении конструктивного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе встреч с официальными лицами Японии глава туркменской делегации также пригласил японскую сторону принять участие на торжественных церемониях ввода в эксплуатацию новой газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте Туркменистана, строительство которого реализовано компанией «Sumitomo Corporation» (Япония).

В этот же день туркменская делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия XXXII летних Олимпийских Игр. Император Японии Нарухито, являющийся почётным покровителем Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020, объявил Игры открытыми.

24 июля в рамках визита, в Токио состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Премьер-министром Японии Ёсихиде Суга.

В начале встречи глава туркменской делегации передал слова приветствия и уважения, а также поздравления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Премьер-министру и всему народу Японии по случаю начала XXXII летних Олимпийских игр.

Как известно, в ходе телефонного разговора между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга, состоявшегося 13 мая текущего года стороны определили новое содержание дружественного, доверительного туркмено-японского диалога.

В ходе конструктивной беседы стороны особо отметили своевременность данной встречи, где имеется возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

Так, были рассмотрены взаимодействие двух стран на площадке региональных и международных структур, особо констатирована действенность диалога «Центральная Азия + Япония», а также выделена значимость налаженного механизма двустороннего партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной направлениях.

Особо отметив результативность регулярных контактов представителей государственного и частного секторов Туркменистана и Японии, стороны наметили приоритеты взаимодействия по широкому спектру, нацеленных на практическое осуществление конкретных проектов в газовой, химической, транспортной и сельскохозяйственной сферах. Так, стороны особо подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Констатирована эффективность диалога по линии совместных комитетов по экономическому сотрудничеству, а также Межпарламентской группы дружбы двух стран.

Подчеркнуто, что открытое и деловое обсуждение результатов и перспективных направлений сотрудничества с участием представителей крупных японских компаний и членов правительства Туркменистана позволяет своевременно решать возникающие вопросы и стимулировать дальнейшее продвижение вперед.

Детально были рассмотрены текущие и перспективные совместные проекты в области энергетики, промышленности, здравоохранения, образования, инноваций и современных технологических решений.