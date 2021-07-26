Понедельник, 26 Июля 2021 10:57

АрмИнфо. Члены Конгресса США Гас Билиракис (штат Флорида) Дэвид Чичиллин призвали власти США приостановить экспортировать свои технологии дронов для использования в турецких аппаратах, сообщает АНКА (англ. Armenian National Committee of America).

Согласно источнику, Чичиллин (D-RI) и Билиракис (R-FL) призвали Государственный департамент приостановить экспорт технологий производства американских дронов в Турцию до официального расследования дестабилизирующей роли указанных программ на Кавказе, в Южной Азии, Восточном Средиземноморье и во всем мире.

Конгрессмены призвали членов Палаты представителей США присоединиться к ним в совместном подписании письма, в котором госсекретарю Энтони Блинкену предлагается подготовить детальный отчет об индустрии дронов Турции на предмет выявления нарушений американского законодательства. "За последний год турецкие беспилотники были использованы Азербайджаном против армянского гражданского населения в Арцахе, в Сирия, против курдских сил, которые объединились с США в войне против ИГИЛ, и в гражданской войне в Ливии", - говорится в письме, в котором приводятся данные, подтверждающие использование американских технологий в турецких БПЛА "Байрактар" Азербайджаном против армян.