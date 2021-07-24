Суббота, 24 Июля 2021 13:11

АрмИнфо.Один из трех армянских военнослужащих, раненых в результате азербайджанской провокации в Гегаркунике, находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили в следственном oргане, 23 июля 2021 году в районе 17:00 при ведении осуществлении дежурства на военной базе под охраной N войсковой части Министерства обороны РА, расположенной в административном районе общины Кут Гегаркуникской области, вследствие перестрелки с противником огнестрельные ранения получили военнослужащий срочной службы Арман Гургенович Атасян, военнослужащие контрактной службы Лерник Генрихович Навоян и Юрик Ашотович Оганян.

Они были доставлены в Гегаркуникский гарнизонный госпиталь, где состояние Армана Атасяна было оценено как крайне тяжелое.

"По факту в следственном отделении пятого гарнизона Военно-следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по признакам п. 1,2,7 и 13 ч. 2 ст. 34-104 Уголовного кодекса Армении. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что 23 июля около 17:00 ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы.