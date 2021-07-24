Суббота, 24 Июля 2021 13:10

АрмИнфо. По положению на 11:00 24 июля, в Армении зафиксированы 228 632 подтвержденных случая коронавируса, сообщается на сайте Минздрава республики. Накануне были проведены 6 527 теста, количество новых случаев за сутки составило 250, выздоровели 162 пациента, от коронавирусной инфекции скончались 5 человека.

Было зарегистрировано два случая смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, когда летальный исход наступил по другим причинам. Общее число таких случаев составляет 1115.

В целом, были проведены 1 299 559 теста на коронавирус. Скончались 4 584 человека, 218 958 пациентов выздоровели, продолжают лечение 3 975 больных.