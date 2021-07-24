Суббота, 24 Июля 2021 13:08

АрмИнфо.Подразделения ПВО Вооруженных сил Армении пресекли попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство Республики Армения, сообщает министерство обороны республики.

"23 июля в 23.00 подразделения ПВО ВС Армении соответствующими действиями пресекли попытку проникновения БПЛА в воздушное пространство РА на юго-западном направлении армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Согласно источнику, в ночь на 24 июля и по положению на 9:00 ситуация на армяно- азербайджанской границе по всем направлением сравнительно стабильна.

Ранее сообщалось, что 23 июля около 17:00 ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркунике, в результате чего были ранены трое армянских военных.