Пятница, 23 Июля 2021 20:01

АрмИнфо. Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась Армения из-за двойного шока COVID-19 и нагорно-карабахского конфликта, правительство Армении сохраняет приверженность искоренению коррупции. . Об этом говорится в опубликованном отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате в Армении на 2021 год.

Политические меры и системные изменения остаются сильными, и правительство настаивает на принятии законодательных мер по созданию следственных и судебных органов по борьбе с коррупцией. Повестка дня правительства по борьбе с коррупцией изложена в стратегии и плане реализации на 2019-2022 годы. Эти документы устанавливают новую институциональную структуру противодействия коррупции с отдельными подразделениями, наделенными функциями по профилактике и расследованию, излагают конкретные меры по усилению этих функций и уделяют приоритетное внимание стратегической коммуникации и просвещению общественности.

Как отмечается в обзоре, в 2020 году правительство предприняло конкретные шаги по созданию и развитию четырех ключевых антикоррупционных институтов: 1) Комиссия по предотвращению коррупции (CPC), которая проводит проверки добросовестности судей и другого ключевого персонала сектора правосудия; 2) отдел конфискации гражданского имущества при Генеральной прокуратуре (ГП); 3) антикоррупционный суд; 4) новый антикоррупционный следственный орган.

Департамент конфискации активов уже создан, а работа антикоррупционного суда и следственного органа ожидается до конца 2021 года. Ожидается, что международные эксперты сыграют роль в процессе отбора судей антикоррупционных судов и руководителей нового антикоррупционного следственного агентства, которое будет способствовать повышению легитимности судей суда и руководства следственного органа.

После революции 2018 года правительство увеличило количество расследований коррупции в отношении государственных чиновников среднего и высокого уровня. В число объектов расследования входят лица, назначенные правительством, пришедшим к власти после революции.

Многие высокопоставленные чиновники публично заявили, что коррупция в их соответствующих учреждениях больше не будет терпимой. Хотя некоторые сообщают, что правительство в основном преследовало бывших правительственных чиновников в расследованиях коррупции, нет никаких признаков того, что антикоррупционные законы Армении применяются постреволюционным правительством дискриминационным образом. Антикоррупционные законы Армении распространяются на всех граждан Армении.

И тем не менее, коррупция остается серьезным препятствием для инвестиций США в Армению, особенно в том, что касается критических областей, таких как система правосудия и проблемы, связанные с верховенством закона, соблюдением существующего законодательства и постановлений, а также равным обращением.

Инвесторы заявляют, что в сфере здравоохранения, образования, вооруженных сил, исправительных учреждений и правоохранительных органов отсутствует прозрачность в закупках и что в прошлом они использовали выборочное правоприменение для получения взяток.

Судьи, председательствующие в гражданских делах, по-прежнему широко воспринимаются обществом как коррумпированные и находящиеся под влиянием бывших властей.

Хотя взяточничество в Армении является незаконным, правительство не поощряет частные компании активно устанавливать внутренние кодексы поведения. Несколько транснациональных компаний, и лишь небольшое число местных компаний, работающих с международными финансовыми учреждениями, внедрили механизмы корпоративного управления для внутренней борьбы с коррупцией. Однако такие принципы корпоративного управления не получили широкого распространения на рынке.

Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2020 год, Армения показала второе место в мире по улучшению и получила 49 баллов из 100, заняв 60-е место среди 180 стран. Это отражает улучшение на 17 позиций по сравнению с 2019 годом.

Способности Армении противодействовать коррупции, сдерживать ее и преследовать в судебном порядке исторически затруднялись из-за отсутствия строгого соблюдения официальных законов о раскрытии информации, призванных не дать коррумпированным чиновникам сохранить авторитет и влияние. Объективная и систематическая проверка заявлений правительственных чиновников отсутствовала из-за дисфункции в Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц. Однако планируется запустить полностью автоматизированную систему декларирования активов, доходов и конфликтов интересов. Согласно международным оценкам, власти Армении имеют ограниченные возможности по расследованию случаев отмывания денег и привлечению к ответственности виновных.

Вместе с тем, несмотря на то, что различные законы запрещают участие государственных и муниципальных служащих, а также выборных должностных лиц местных органов власти, таких как мэры и советники, в коммерческой деятельности, влиятельные чиновники на национальном, районном и местном уровнях часто получают прямой, частичный или косвенный контроль над частными фирмами. Такой контроль часто осуществляется через скрытого партнера или контрольного пакета акций полностью частных материнских компаний. Это участие может происходить через близких родственников и друзей. По мнению иностранных инвесторов, такая практика усиливает протекционизм, препятствует конкуренции и подрывает имидж правительства как фактора, способствующего росту частного сектора.

Не являясь участником Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях, Армения является членом Антикоррупционной сети ОЭСР для Восточной Европы и Центральной Азии и подписала Стамбульский план действий. В мониторинговом отчете, опубликованном ОЭСР в 2018 году, серьезную озабоченность вызывает несоблюдение Арменией антикоррупционных законов, а также продолжающееся присутствие олигополистических интересов в экономике. Все эти проблемы ослабляют деловые настроения в стране, отмечается в инвестиционном докладе Годепа США.