Пятница, 23 Июля 2021 19:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично ряды Сари Тага 1-9, жилой дом 110 на улице Налбандяна, жилой дом 18 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 3, 5, 7, 9, 11 на улице Эребуни; собственные дома 51-80 на 2-ой улице; 1-25 на 11-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 40/8, 42/6, 42/7, 44/4а, 44/5 на улице Арташисяна, 46, 48, 50, 50/1 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 7, 9 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 4, 6 на пр. Багратуняца, подъезды 1-7 жилого дома 15 на улице Чехова, собственные дома на 7-ой улице и на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 кварталы “Карин”, “Дитаван-1”, “Дитаван-2” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично улицы А.Хачатряна, Мясникяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10։00-16։00 квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж и Гарни;

15։00-17։00 частично село Балаовит, воинская часть Балаовита, газозаправочная станция и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։30–13։30 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15։00 улица Мясникяна полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11։00-17։00 общины Драхтик, Шогакат, Агберк, Артаниш, Зил, компания “Кар Аваз”, солнечная станция ‘Солар фарм”;

в Лорийской области:

11:00-15:30 кварталы 3-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Нова, В.Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Камитаса, Шаталова в городе Ташир;

11:00-17:00 улицы Мурацана, Упян, Чаренца, Арапня, квартал ‘Горцаранаин” в городе Спитак; села Нор Хачакап, Гурсал, Шенаван и Аревашох;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Цогамарг, Гоговит, Торосгюх, Арпени в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

11:00-15:00 частично улицы Раффи, Шаумяна, Спандаряна, Маисяна, Воротнеци, Хримяна в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.