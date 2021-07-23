Пятница, 23 Июля 2021 19:05

АрмИнфо.Армения достигла достойных позиций по некоторым глобальным индексам, измеряющим деловой климат в стране. Об этом говорится в опубликованном отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате в Армении на 2021 год.

В материале отмечается, что инвестиционная и торговая политика Армении относительно открыта; иностранные компании имеют право по закону на то же отношение, что и армянские компании. Армения обладает сильным человеческим капиталом и хорошо образованным населением, особенно в области науки, технологий, инженерии и математики, что приводит к значительным инвестициям в сектор высоких и информационных технологий. Многие международные компании открыли филиалы или дочерние компании в Армении, чтобы воспользоваться наличием квалифицированных специалистов и положением в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Однако в данном контексте отмечается, что основным препятствием развития инвестиционного потенциала Армении остается небольшие размеры внутреннего рынка, ограниченная покупательская способность потребителей, относительная географическая изоляция из-за закрытых границ с Турцией и Азербайджаном, а также озабоченность, связанная со слабыми местами в контексте достижения верховенства закона.

Как так же отмечается в отчете, после революции в апреле-мае 2018 года, вызванной в значительной степени недовольством населения повальной коррупцией, правительство Армении начало громкую антикоррупционную кампанию. Однако эта область должна быть институционализирована в долгосрочной перспективе, особенно в критических областях, таких как судебная система, налоговые и таможенные операции, а также в секторах здравоохранения, образования, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Иностранные инвесторы по-прежнему обеспокоены недостаточным уровнем верховенства закона и слабым этическим поведением государственных чиновников. Американские компании сообщают внимание на то, что инвестиционный климат испорчен неспособностью обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности. Высказывались опасения по поводу отсутствия независимой и сильной судебной системы, что подрывает гарантии правительства о равном обращении и прозрачности и ограничивает доступ к эффективным средствам правовой защиты в случаях инвестиционных или коммерческих споров.

Обеспокоенность по поводу равного обращения, особенно на основе гражданства, подпитывается представлениями о неравномерном применении законов и нормативных актов на предприятиях конкретных отраслей. Представители организаций США выразили обеспокоенность по поводу качества консультаций между заинтересованными сторонами, проводимых правительством с частным сектором, и реакцией правительства на решение проблем, вызывающих обеспокоенность деловых кругов.

В отчете так же отмечается, что правительство Армении не поддерживает механизмы проверки инвестиций, в частности, для прямых иностранных инвестиций. Для использования определенных налоговых и таможенных льгот требуется одобрение правительства, а к иностранным инвесторам предъявляются те же требования, что и к внутренним инвесторам, в отношении которых могут потребоваться разрешения регулирующих органов.

В отчете также отмечается, что правительство Армении номинально использует прозрачную политику и законы для поощрения конкуренции. Однако компании считают, что усилия только Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) недостаточны для обеспечения равных условий. Они указывают на то, что необходимы улучшения в других государственных учреждениях и органах, поддерживающих конкуренцию, таких как суды, налоговые и таможенные органы, государственные закупки и правоохранительные органы. Многочисленные исследования указывают на продолжающуюся неконкурентоспособность на местных рынках, на многих из которых доминируют несколько традиционных игроков.

Требования безопасности и гигиены труда, многие из которых остались с советских времен, как правило, не препятствуют инвестиционной деятельности. Тем не менее, инвесторы считают бюрократические процедуры иногда обременительными, а дискреционные решения отдельных должностных лиц могут создавать возможности для мелкой коррупции.

Поскольку в Армении нет арбитражного суда, все споры, связанные с контрактами, владением недвижимостью или другими коммерческими вопросами, разрешаются сторонами в судах общей юрисдикции, которые рассматривают как гражданские, так и уголовные дела. Деловые круги склонны считать, что многие армянские суды страдают от низкого уровня эффективности, независимости и профессионализма, что вызывает необходимость в укреплении судебной системы.

Законодательство Армении защищает обеспеченные интересы в собственности, как личной, так и недвижимой. Но, несмотря на это, хотя все земельные участки в Армении нанесены на карту, некоторые из них могут не быть официально зарегистрированы органом, ответственным за регистрацию недвижимого имущества.

Армения также имеет сильную законодательную и нормативную базу для защиты прав интеллектуальной собственности. Еще в 2005 году в Армении было создано подразделение по защите прав интеллектуальной собственности в Управлении по борьбе с организованной преступностью полиции Армении. Однако оно действует только на основании жалоб правообладателей и не осуществляет полномочия ex-officio. Но низкая осведомленность и плохой мониторинг нарушений прав интеллектуальной собственности все же наносят определенный ущерб деловому климату.

Отмечается также, что в Армении нет широко распространенного понимания ответственного ведения бизнеса (РБК), но несколько более крупных компаний с иностранным участием или управлением внедряют эту концепцию. Инициативы там, где они существуют, в основном ограничиваются усилиями в области корпоративной социальной ответственности. Международные наблюдатели отмечают несоответствия в этом законодательстве и в целом оценивают практику корпоративного управления как от слабой до справедливой. Конкретные области для потенциальных улучшений, названные местным деловым сообществом, включают улучшение внутреннего и внешнего аудита фирм, усиление полномочий независимых директоров в советах директоров компаний и усиление прав акционеров.