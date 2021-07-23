Пятница, 23 Июля 2021 19:02

АрмИнфо.5-го апреля 2021 года стартовала акция #cashbackмарафон - 8-ая по счету совместная акция Банка ВТБ (Армения) и международной платежной системы Mastercard.

В рамках акции клиенты имели возможность до 30-го июня, оплачивая картой Mastercard Банка ВТБ (Армения) в торговых точках и в интернет среде в Армении и за рубежом, накапливать бонусные баллы и обменивать их на сайте gifts.vtb.am на денежные призы/cashback-и от 20,000 до 800,000 драмов РА, а также на билеты в кинотеатр.

Итак, по итогам акции около 200 участников - держателей карт Mastercard Банка ВТБ (Армения) обменяли накопленные бонусные баллы на денежные призы/cashback-и и на билеты в кино.

Банк ВТБ (Армения) занимает лидирующие позиции на банковском рынке Армении по объему эмитированных платежных карт. В 2020 году количество выпущенных карт достигло до 360 тыс. шт. (14% рынка), зарплатных – 96 тыс. шт. (15%), пенсионных – 114 тыс. шт. (36%).

Проводя аналогичные акции, Банк ВТБ (Армения) мотивирует клиентов совершать безналичные платежи дебетовыми и кредитными картами, накапливать бонусные баллы, тем самым вырабатывая стабильную привычку к безналичным платежам. В результате акции рост безналичного оборота по картам Mastercard Банка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 53%.

Банк благодарит всех участников акции #cashbackмарафон и призывает всех клиентов быть активными, следить за акциями и специальными предложениями. Банк не только работает над внедрением инновационных банковских продуктах и усовершенствованием банковских услуг, но также разрабатывает интересные, выгодные предложения и приятные сюрпризы для своих клиентов.

Информацию о действующих акциях Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/promotions, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.