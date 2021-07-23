Пятница, 23 Июля 2021 19:01

АрмИнфо.Второй квартал 2021 года для журналистской деятельности в Армении выдался достаточно напряженным, говорится в опубликованном докладе Комитета по защите свободы слова.Это связано в основном с предвыборным и поствыборными процессами в стране.

В частности, в документе отмечается, что 20 июня в день внеочередных парламентских выборов было зарегистрировано 4 случая препятствования законной деятельности СМИ, а в период с 7 по 18 июня в ходе предвыборной кампании зафиксировали 2 случая физического насилия, 5 фактов прочего давления, совершаемого над журналистами.

В течение II квартала резко возросли случаи препятствования журналистской деятельности со стороны политических деятелей, должностных лиц, также представителей разных слоев общества. В частности их число достигло 20, тогда как за тот же период годом ранее данный показатель составлял 8 случаев.

Сообщается также, что во время массовых мероприятий, как правило, мишенью их участников становились представители СМИ, ассоциирующиеся с оппозиционной политической силой. В период с апреля по май резко возросло число судебных дел в отношении СМИ и журналистов. В производство было принято 23 новых иска, что почти в 2 раза превышает показатель годовой давности.

В общей сложности, за отчетный период было зарегистрировано 8 случаев физического насилия в отношении СМИ и журналистов (против 7 в I квартале с.г.), 43 случая давления (против 20 за I квартал ), 15 случаев нарушения прав на получение и распространение информации (как и в I квартале).

Сообщается, что в отмеченный период были опубликованы доклады ряда международных организаций по этой теме. В частности, согласно докладу FreedomHouse по индексу свободы прессы Армения сохранила свои позиции.

В докладе организации <Репортеры без границ> говорится о том, что СМИ в Армении разнообразны, но не независимые. Согласно их рейтингу, среди 180 стран Армения заняла 63 место, ухудшив свои позиции на 2 ступени