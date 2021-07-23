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АрмИнфо. 23 июля около 17:00 Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает МО РА.
Отмечается, что этому предшествовала стрельба на самих азербайджанских военных позициях, что может быть связано с межличностным инцидентом между азербайджанскими военными. Об этом говорит тот факт, что Министерство обороны Азербайджана упоминает в своем сообщении, что в результате огня, открытого армянской стороной, был убит азербайджанский солдат. Министерство обороны РА заявляет, что не принимало ответных мер до того момента, когда Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям.
В результате очередной провокации азербайджанской стороны 3 военнослужащих ВС РА получили огнестрельное ранение. Их жизни ничего не угрожает.
Министерство обороны РА решительно осуждает очередную провокацию Вооруженных сил Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.
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|Генпрокуратура Армении: По факту очевидных избирательных преступлений возбуждено 78 уголовных дел, 83 человека привлечены ответственности
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|Ильхам Алиев уже не скрывает своих намерений захватить территории Армении - в ответ немое молчание
|Эдуард Арутюнян будет руководить отделом протокола аппарата премьер-министра до 28 августа 2022 года
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|Лавров и Зась обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ
|Министерство юстиции РА и Фонд ФУА подписали Меморандум о взаимопонимании
|Постпред Армении в ОБСЕ: Текущие кризисы безопасности требуют не слов, а действий
|В Баку вынесен приговор 13 армянским пленным
|Грузинская авиакомпания "MyWay" начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван - Тбилиси
|Руководителем фракции блока "Айастан" стал Сейран Оганян
|Телефонный разговор Пашиняна с Путиным: в сообщении армянской стороны говорится о том, что был затронут вопрос возвращения пленных
|Москва: Урегулирование приграничных инцидентов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими мерами
|Анаит Аванесян: Армении пока не удалось обеспечить масштабный охват вакцинации населения
|Армянская делегация будет осуществлять наблюдательскую миссию на выборах в Госдуму РФ
|Советник Пашиняна Левон Мазманян освобожден от занимаемой должности
|Еще два новых современных электропоезда ЭП2Д пополнили парк ЮКЖД
|Артур Бадалян выиграл дело против Азербайджана в ЕСПЧ
|И.о. главы МОНКС заверил, что здание Государственного камерного музыкального театра не превратится в ресторан
|Брат Хачатура Сукиасяна арестован
|Полиция Армении и МВД России углубляют информационное взаимодействие
|Боб Менендес обратил внимание Виктории Нуланд на деструктивную роль Турции на Южном Кавказе
|Процесс вакцинации необходимо активно продвигать в госструктурах: Пашинян надеется на сознательность госслужащих
|Армения готова продолжить работу в направлении открытия коммуникаций - Пашинян
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|Политик: Мир возможен исключительно в результате диалога между Арменией и Турцией в обход России
|В Армении наблюдается ускорение темпов заражения коронавирусом
|Армения ожидает четкого ответа со стороны иностранных партнеров на нарушения международного права со стороны Азербайджана
|Кочарян убежден: Азербайджан попытается завершить свой план по полной оккупации Арцаха
|Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян встретился с французским депутатом Европарламента Натали Луазо
|Проработал полгода: решением Пашиняна уволен замминистра обороны
|Азербайджан примет участие в учениях НАТО "Agile Spirit 2021"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|"Честь имею" и "Армения" возьмут депутатские мандаты
|Российские миротворцы очистили сельскохозяйственные поля в Нагорном Карабахе от "Ураганов"
|Генеральный секретарь Франкофонии не сомневается, что Пашинян сможет найти способы, средства еще более сплотить армян
|Кремль: Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Карабаху
|Новоназначенный первый заместитель МО: "Реформы будут достаточно быстрыми”
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