Пятница, 23 Июля 2021 19:00

АрмИнфо. 23 июля около 17:00 Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает МО РА.

Отмечается, что этому предшествовала стрельба на самих азербайджанских военных позициях, что может быть связано с межличностным инцидентом между азербайджанскими военными. Об этом говорит тот факт, что Министерство обороны Азербайджана упоминает в своем сообщении, что в результате огня, открытого армянской стороной, был убит азербайджанский солдат. Министерство обороны РА заявляет, что не принимало ответных мер до того момента, когда Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям.

В результате очередной провокации азербайджанской стороны 3 военнослужащих ВС РА получили огнестрельное ранение. Их жизни ничего не угрожает.

Министерство обороны РА решительно осуждает очередную провокацию Вооруженных сил Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.