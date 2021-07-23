Пятница, 23 Июля 2021 18:20

АрмИнфо. Новоназначенная глава офиса Совета Европы в Ереване Мартина Шмидт видит необходимость в укреплении партнерства с Конституционным судом Армении (КС). Об этом она заявила в ходе встречи с председателем КС Арманом Диланяном.

В частности Шмидт подчеркнула важность дальнейшего укрепления партнерства в области верховенства закона, прав человека и основных свобод, а также реализации новых совместных программ.

Поздравив с назначением на пост главы ереванского офиса Европейского совета, в свою очередь Арман Диланян выразил уверенность, что сотрудничество между КС и Советом Европы продолжит эффективно развиваться