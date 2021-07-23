Пятница, 23 Июля 2021 18:11

АрмИнфо.Азербайджан сообщает о гибели своего военнослужащего.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны АР, инцидент произошел сегодня в райне 16:00 на армяно-азербайджанской государственной границы в направлении Карвачара (Кельбаджар).

В МО Азербайджана заверяют, что азербайджанский военнослужащий, прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу погиб от армянской пули.

"В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия. Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении", - говорится в сообщении Минобороны.

Меж тем, в Генштабе Армении по положению на 17:30 сказали АрмИнфо, что проверяют данную информацию и пока ничего не могут сообщить, позже будет сделано заявление.