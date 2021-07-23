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 Пятница, 23 Июля 2021 14:44
Алина Оганесян

В Лори начались работы по реставрации монастырского комплекса Барцракаш Сурб Григор

В Лори начались работы по реставрации монастырского комплекса Барцракаш Сурб Григор

АрмИнфо. На территории монастырского комплекса Барцракаш Сурб Григор, расположенного в общине Дсех Лорийской области, начались археологические раскопки, работы по очистке памятников, а также обмер и подготовка проектно­сметной документации.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства образования, науки, культуры, спорта Армения, ведомство в установленном порядке объявило тендер на проектирование, обмер и реставрацию монастыря Барцракаш Сурб Григор, победителем которого стал Фонд <Национальный университет строительства и архитектуры Армении>. На выделенные из госбюджета средства сейчас на территории комплекса идут археологические разведки и раскопки.

Комплекс был построен в X-XIII вв. и находится в 2 км к северо-востоку от Дсеха в лесу на левом склоне реки Марц. В основную группу памятников входят две церкви, часовня Сурб Арутюня (Аграви тапан), родовое кладбище князей Мамикоянов, маслобойня, хачкары и природные источники по тропе, ведущей к монастырскому комплексу.

В средневековье этот монастырь был одним из духовно-образовательных центров Армении. Здесь получили образование представители княжеского рода Мамиконянов, а священнослужители занимались научными изысканиями.  Согласно сообщению, монастырский комплекс частично был отреставрирован в 1939 году, работы по очистке, раскопкам проводились в 1950 и 1969гг.

В 2014 монастырский комплекс Барцракаш Сурб Григор вошел в список <11 памятников под угрозой исчезновения> общеевропейской ассоциаций, созданной с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы <Europa Nostra>. 


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