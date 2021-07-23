Пятница, 23 Июля 2021 14:10

АрмИнфо.Мавзолей Тюрабек-ханым считается шедевром архитектуры и мозаичного искусства. Памятник зодчества особенно поражает высоким и светлым шестигранным залом площадью около 100 квадратных метров, стены которого обильно украшены цветной мозаикой.

Над залом словно парит в воздухе перевернутая сфероидная чаша, на которую нанесено мозаичное панно тончайшей работы – сложный геометрический орнамент из звезд и многогранников с цветочно-растительным рисунком. Из этого зала можно спуститься в склеп, где покоится прах нескольких представителей династии. Венчал строение огромный купол, который многие исследователи считали самым совершенным куполом во всем Туране. Внутренняя сторона купола покрыта панно тончайшей работы с орнаментом из звезд и цветов. Панно - это шедевр ориентального искусства, не имеющий аналогов во всей средневековой архитектуре. Над зданием на высоком барабане с двенадцатью проемами когда-то возвышался синий глазурованный шатер. Сегодня, к сожалению, его нельзя увидеть: строение было сильно повреждено.

Сверху здание покрыто черепицей – традиция очень немногих строений того времени. Внутренний план усыпальницы решен в виде шестиугольной призмы, в грани которой врезаны глубокие арочные стрельчатые ниши с оконными проемами. Снаружи ниши выглядят аналогично. С южной стороны находится высокий портал.

Тюрабек-ханым была принцессой, любимой дочерью правителя Золотой Орды – Узбек-хана. Она стала супругой Кутлуг-Тимура, когда последний был наместником в Хорезме. Тюрабек-ханым была красива, добра. Умерла молодой, и народ Хорезма считал ее святой, что отразилось и в облике мавзолея.

Согласно легенде, Тюрабек-ханым пообещала влюбленному в нее мастеру Гулгардану, что если тот построит для нее прекраснейшее в мире здание, она выйдет за него замуж. Люди восхищались точностью линий, богатством внутреннего убранства и красотой многоцветных орнаментов творения Гулгардана, ставшего впоследствии усыпальницей царей и самой Тюрабек-ханым. Но сердцу не прикажешь, и красавица вышла замуж за Кутлуг-Тимура. Архитектор не смог пережить горя и бросился с вершины мавзолея.

То, что мавзолей был возведен в период блестящего развития зодчества - в эпоху правления Кутлуг-Тимура, подтверждает тот факт, что в историческом свидетельстве Ибн Баттуты, описавшего Ургенч, упоминаются строения, посвященные Тюрабек- ханум и Наджм-ад-дину-Кубра. Оба эти сооружения вызвали особый интерес у путешественника, который упомянул их наряду с соборной мечетью и медресе.

Основываясь на записях Ибн-Баттуты, время возведения мавзолея в настоящее время датируется тридцатыми годами XIV века.

Роман Тепляков