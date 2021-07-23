Пятница, 23 Июля 2021 13:59

АрмИнфо.По факту очевидных избирательных преступлений в ходе прошедших в Армении 20 июня досрочных парламентских выборов возбуждено 78 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 83 человека,7 дел направлено суд. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.

Согласно источнику, из вышеуказанных 78 дел, 33 касаются дачи/получения избирательной взятки, причем большинство из них с отягчающими обстоятельствами; 11 - повреждения избирательных баннеров; 6 - препятствования участию или не участию в агитационной капании; 6- нарушения тайны голосования; 5 - применения насилия у избирательных участков. Уголовные дела также возбуждены по таким деяниям как: голосование более одного раза, фальсификация результатов выборов, препятствование реализации избирательного права; похищение печати с избирательного участка и т.д.

По указанным уголовным делам обвиняются 83 человека, из которых, в частности: 33 человека обвиняются или подозреваются в даче взятки на выборах; 38 - в получение избирательных взяток; 3 человека обвиняются в нарушении тайны голосования; 3 - в причинении материального ущерба путем повреждения агитационного плаката; 1 -использовании официальной или другой зависимости, служебного положения для принуждения или предотвращения участия в избирательной кампании; 1 - в попытке проголосовать более одного раза; 1 - принуждение нескольких человек к участию в выборах, голосованию за партийный блок; 1 - человек за попытку проголосовать более одного раза; 1 - за насилие в районном центре или рядом с ним; 1 - за изготовление и продажу поддельного бюллетеня.

Также указывается, что среди обвиняемых 8 кандидатов из списков в депутаты от блока "Честь имею" (4), блок "Армения" (2), "ППА"(1) и "Восхождение" (1). Все они арестованы.

В суд уже передано 7 уголовных дел против 14 человек, 4 из которых связаны с дачей, подкупом и получением избирательных взяток.