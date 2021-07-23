Пятница, 23 Июля 2021 13:57

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже не скрывает своих намерений захватить территории Армении, в том числе и соловым путем. И здесь невольно вспоминается известная пословица "аппетит приходит во время еду".

А аппетит Ильхама Алиева не на шутку разыгрался на фоне как молчания властей Армении, которые как в воду воды набрали, так и международного сообщества, которое в иных ситуациях так рьяно отстаивает незыблемые столпы демократии.

Очевидность поползновений Азербайджана на суверенные территории отражается в интервью бакинского диктатора Азербайджанскому государственному телевидению. В нем в частности, Алиев не упустил возможности потешить свое самолюбие и заверил, что Азербайджан добился и добивается желаемого как в военный, так и постконфликтный период, и у него есть четкое представление о дальнейших шагах в этом направлении, имеется концептуальный подход.

"Определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Конечно, не все эти цели заявлены, потому что еще рано. Но мы знаем, чего мы хотим, и чего хотим именно сейчас, чего мы можем достичь и как мы можем этого достичь. Мы предпринимаем все наши шаги соответствующим образом, и я могу сказать, что эти 8 месяцев проходят по нашему сценарию", - отметил бессменный лидер Азербайджана.

Говоря о перспективах постконфликтного периода, Алиев с удовлетворением констатировал, что этот период и не был таким сложным, как военный, однако, все же это был очень неопределенный период. По его словам, сложно было предсказать, как будут развиваться процессы, поскольку как он выразился "в военный период некоторые страны открыто пошли против нас, необоснованно обвиняли нас, угрожали нам санкциями, пытались вынести этот вопрос в Совет Безопасности ООН".

"Все это является составной частью антиазербайджанского сценария, и мы не забыли об этом. В постконфликтный период мы действовали оперативно, вынудили принять нашу повестку, и сейчас ведется работа на основе этой повестки. Мы вынудили принять нашу повестку как на территориях, подконтрольных российским миротворческим силам, так и вокруг них. Как в политической плоскости, так и на армяно-азербайджанской границе. И ни один шаг не был случайным и принят по продуманной программе", - сказал он.

Вместе с тем азербайджанский лидер сообщил, что Баку отправил Армении повестку - мирный договор. "Пусть скажет, что не хочет, что отказывается: Война закончилась? Закончилась. Армения, хочешь ли ты мира? Вроде, хочет. Тогда почему не должен быть подписан мирный договор? Признай нашу территориальную целостность, пусть будет подписан мирный договор, будет решена делимитация границ. Посмотрите, наша повестка по этому вопросу составляет единство с повестками Евросоюза, Турции и России. Они тоже говорят, что должна проводиться работа по делимитации. И мы говорим. Но что говорит Армения? Говорит, пусть Азербайджан покинет наши земли. Мы на своей земле. Мы создали новую реальность, не только в зоне Карабаха. Формируя новую повестку, в стороне остался и вопрос статуса, и не используется слово Нагорный Карабах. Этого нужно было добиться. Это не вопросы, которые решаются сами по себе. Благодаря чему? Благодаря смелости, решительности, правильным шагам, наступательной политике. Раньше я говорил о наступательной дипломатии, она на месте. Но теперь полностью наступательная политика. Вот и Армения должна считаться с этим, принимать новые реалии - хочет она этого или нет", - цинично сказал Алиев, окрыленный бездействием международного сообщества и неспособностью или нежеланием действующей власти Армении защищать собственные государственные и национальные интересы.

Он также коснулся заявления Председателя Европарламента, Шарля Мишеля в Ереване по части приграничных территорий. "Шарль Мишель назвал эти территории спорными. Честно говоря, я не согласен с этим утверждением. Потому что мы считаем, что это наши территории. Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур - это земля наших предков, и мы находимся на своей территории", - сказал Алиев, правда не уточнив, когда же вдруг исконно армянские территории стали землей искусственно созданного благодаря большевикам государства.

Он также отметил, что они вторглись на суверенные территории в мае, а не раньше из-за неблагоприятных погодных условий, и заявил о намерении продолжать укрепляться на них.

Алиев также сообщил, что прокладываются и дороги на территориях, перешедших Азербайджану в результате широкомасштабной военной агрессии, общая протяженность которых составит около 700 километров.

Заметим, что в армянских СМИ тиражируется информация о том, что уже порядка 95% территории вокруг Черного озера в Сюникской области РА захвачены Азербайджаном. Противник там активно проводит укрепительные работы на фоне бездействия властей Армении. Опровержения данной информации со стороны властей РА до сих пор нет.

Также циркулирует информация, что действующие власти страны в декабре текущего года намерены подписать мирное соглашение с Азербайджаном.