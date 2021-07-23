Пятница, 23 Июля 2021 13:55

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Никол Пашинян продлил срок полномочий начальника отдела протокола аппарата главы правительства на год.

Как сообщает официальный сайт правительства, в решении Пашиняна от 23 июля, говорится: "Продлить срок полномочий Эдуарда Гарегиновича Арутюняна, командированного из МИД, на должность начальника протокольного отдела аппарата премьер-Министра (06-16-3-1) на срок. от 1 года, до 28 августа 2022 г.".

Напомним, что первый секретарь отдела организации дипломатической службы управления по управлению персоналом МИД РА Эдуард Арутюнян был назначен руководителем протокола аппарата премьер-министра 28 августа 2020 года. 9 июля 2020 г. Манвел Аветисян был освобожден от должности начальника протокольного отдела аппарата премьер-министра.