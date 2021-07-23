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АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 5 653 теста на коронавирус, из коих выявили 121 новый случай заражения (2,1%), выздоровело -120 человек, скончалось - 4.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 23 июля фактическое лечение получают 3 894 пациента.
С момента вспышки пандемии в Армении коронавирусом заразилoсь 228 382 человека (17,6%), при этом выздоровело 218 796 (95,8%), количество летальных исходов достигло 4 579 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 293 032 теста на коронавирус
|За сутки в Армении подтвердился 121 новый случай заражения коронавирусом, скончалось - 4
|Лавров и Зась обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ
|Министерство юстиции РА и Фонд ФУА подписали Меморандум о взаимопонимании
|Постпред Армении в ОБСЕ: Текущие кризисы безопасности требуют не слов, а действий
|В Баку вынесен приговор 13 армянским пленным
|Грузинская авиакомпания "MyWay" начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван - Тбилиси
|Руководителем фракции блока "Айастан" стал Сейран Оганян
|Телефонный разговор Пашиняна с Путиным: в сообщении армянской стороны говорится о том, что был затронут вопрос возвращения пленных
|Москва: Урегулирование приграничных инцидентов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими мерами
|Анаит Аванесян: Армении пока не удалось обеспечить масштабный охват вакцинации населения
|Армянская делегация будет осуществлять наблюдательскую миссию на выборах в Госдуму РФ
|Советник Пашиняна Левон Мазманян освобожден от занимаемой должности
|Еще два новых современных электропоезда ЭП2Д пополнили парк ЮКЖД
|Артур Бадалян выиграл дело против Азербайджана в ЕСПЧ
|И.о. главы МОНКС заверил, что здание Государственного камерного музыкального театра не превратится в ресторан
|Брат Хачатура Сукиасяна арестован
|Полиция Армении и МВД России углубляют информационное взаимодействие
|Боб Менендес обратил внимание Виктории Нуланд на деструктивную роль Турции на Южном Кавказе
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|Политик: Мир возможен исключительно в результате диалога между Арменией и Турцией в обход России
|В Армении наблюдается ускорение темпов заражения коронавирусом
|Армения ожидает четкого ответа со стороны иностранных партнеров на нарушения международного права со стороны Азербайджана
|Кочарян убежден: Азербайджан попытается завершить свой план по полной оккупации Арцаха
|Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян встретился с французским депутатом Европарламента Натали Луазо
|Проработал полгода: решением Пашиняна уволен замминистра обороны
|Азербайджан примет участие в учениях НАТО "Agile Spirit 2021"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|"Честь имею" и "Армения" возьмут депутатские мандаты
|Российские миротворцы очистили сельскохозяйственные поля в Нагорном Карабахе от "Ураганов"
|Генеральный секретарь Франкофонии не сомневается, что Пашинян сможет найти способы, средства еще более сплотить армян
|Кремль: Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Карабаху
|Новоназначенный первый заместитель МО: "Реформы будут достаточно быстрыми”
|Суд в Ереване отпустил под залог известного врача-травматолога, директора МЦ "Измирлян" Армена Чарчяна
|Футбольный клуб из Беларуси проведет домашний матч Лиги Конференций в Ереване
|Американский сенатор: Азербайджан продолжит свою агрессивную риторику в регионе
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|Впервые за долгое время число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 случаев
|Председатель подкомитета Европейского парламента поинтересовалась у Пашиняна, что еще ЕС может сделать для стабилизации ситуации в регионе
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские ВС преступными действиями нарушили права жителей общины Тех
|Путин поблагодарил Алиева за нахождение компромиссных решений по ситуации в регионе
|Армен Григорян: Армения ожидает четкой реакции от международных партнеров на нарушения международного права со стороны Азербайджана
|Алиев заверяет, что <Азербайджан заинтересован в безболезненном протекании поствоенного периода в Нагорном Карабахе>
|Президент Армении с рабочим визитом отправится в Японию
|Аршак Карапетян назначен на должность первого замминистра обороны
|США обеспокоены инцидентами вдоль армяно-азербайджанской границы
|Президент Армении подписал указы об освобождении с занимаемых должностей главы МО и замначальника ГШ ВС
|Ситуация вокруг Ерасха - первая и не последняя послевыборная цена, которую нужно заплатить за воспроизводство немощной власти - "Честь имею"
|Президент: Принятие новой Конституции поспособствует демократическому прогрессу и позволит вовлечь человеческий потенциал диаспоры в процесс развития Родины
|Вагаршак Арутюнян подал в отставку. Официального подтверждения пока нет.
|Суд в Ереване оставил в силе меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Вазгена Манукяна
|Образовательный бум в объятиях Агверана: В Армении состоялся первый большой саммит неформального образования для взрослых
|Лилит Макунц не войдет в новый парламент Армении
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