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 Пятница, 23 Июля 2021 12:00
Алина Оганесян

За сутки в Армении подтвердился 121 новый случай заражения коронавирусом, скончалось - 4

За сутки в Армении подтвердился 121 новый случай заражения коронавирусом, скончалось - 4

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 5 653 теста на коронавирус, из коих выявили 121 новый случай заражения  (2,1%), выздоровело -120 человек, скончалось - 4.

 

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 23 июля фактическое лечение получают 3 894  пациента.

С момента вспышки пандемии в Армении коронавирусом заразилoсь 228 382 человека (17,6%), при этом выздоровело 218 796  (95,8%), количество летальных исходов достигло 4 579 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 293 032 теста на коронавирус


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