Пятница, 23 Июля 2021 10:56

АрмИнфо. В Москве состоялась встреча Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, по поручению председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Станислав Зась вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову Почетный знак ОДКБ I степени. Почетным знаком ОДКБ II степени был награжден заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Решение о награждении Почетными знаками С. Лаврова и А. Руденко было принято на декабрьской сессии Совета коллективной безопасности 2020 года, отмечая их значительный вклад в укрепление коллективной безопасности, противодействие современным вызовам и угрозам, развитие сотрудничества между государствами - членами ОДКБ.

В ходе встречи также была обсуждена обстановка в зоне ответственности Организации, подготовка к предстоящим заседаниям ее уставных органов, а также реализация инициатив, направленных на обеспечение коллективной безопасности