Пятница, 23 Июля 2021 09:53

АрмИнфо.Под девизом "Восстановление доверия посредством выполнения военно-политических обязательств" армянское председательство в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стремилось выполнять и защищать обязательства ОБСЕ по предотвращению дальнейшего разрушения европейской безопасности. Как передает пресс-служба ОБСЕ, об этом сказал председатель ФСОБ, постпред РА при ОБСЕ Армен Папикян, во время его выступления на последнем заседании структуры под председательством Армении.

"Мы приняли председательство после года, когда мир и безопасность в зоне ответственности ОБСЕ были поставлены под угрозу. За последние три месяца мы приложили значительные усилия, чтобы продвинуть Форум в качестве ключевой платформы для конструктивного, искреннего и открытого диалога путем обсуждения вопросов, вызывающих серьезную озабоченность", - сказал Папикян.

Он представил обзор деятельности, организованной Арменией с тех пор, как в апреле она приняла председательство в ФСОБ. Они включали девять диалогов по вопросам безопасности, в которых рассматривался широкий круг тем, включая соблюдение норм международного гуманитарного права, резолюций 1540 и 1325 Совета Безопасности ООН, проблемы ведения войны нового поколения, контроль над вооружениями и разоружением, транспарентность в военных учениях, а также предотвращение терроризма и борьба с ней во всех его формах.

При этом Папикян в качестве основных вызовов, с которым пришлось столкнуться Армении в ходе председательства в ФСОБ, назвал "фрагментацию" региона ОБСЕ и европейской безопасности и "непропорциональное внимание к различным конфликтным и кризисным ситуациям в регионе действия Организации".

Он также обратил внимание на разрушительное воздействие роста разногласий между государствами-участниками в отношении режима контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. "Обсуждения в ФСОБ во время председательства Армении показали, что эти факторы продолжают бросать вызов безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ", - добавил он.

Армянский дипломат поблагодарил государства-участники Форума за достижение консенсуса по ключевым вопросам во время председательства Армении в ФСОБ.

"Независимо от того, насколько важными могут быть политические военные обязательства и обязательства ОБСЕ на бумаге, они не могут обеспечить безопасность и доверие без политической воли государств-участников. Текущие кризисы безопасности требуют не слов, а действий. Обязательства - это средство для достижения цели, а не самоцель. Они отражают политическую волю государств-участников решать проблемы безопасности", - подытожил Папикян.