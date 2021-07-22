Четверг, 22 Июля 2021 21:19

АрмИнфо.Суд в Баку приговорил 13 армянских пленных к 6 годам лишения свободы.

Как сообщает Тренд, в административном здании Бакинского апелляционного суда 22 июля завершился судебный процесс по уголовному делу еще 13 армянских пленных - Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Сережевича, Манукяна Жоры Ваноевича, Херабяна Храйра Храчовича, Гаспаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Григоровича, Геворкяна Ашота Артаковича и Аграманяна Мартина Мушеговича.

Суд приговорил каждого из обвиняемых к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а после отбытия наказания они немедленно будут выдворены из страны.

Согласно источнику, ранее на заседании прокурор попросил суд исключить из обвинительного заключения статьи 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).

Он призвал признать подсудимых виновными по статьям 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима, а после истечения этого срока - депортировать.

Сами военнопленные вины не признали и обратились с просьбой к суду оправдать их.