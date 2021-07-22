Четверг, 22 Июля 2021 18:30

АрмИнфо.Урегулирование приграничных инцидентов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими мерами. Об этом 22 июля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь ситуации на армяно-азербайджанской границе и милитаристской риторики руководства Азербайджана.

Она напомнила, что Россия, имеющая близкие дружественные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном - уделяет особое внимание ситуации на азербайджано-армянской границе, и безусловно, положению в Нагорном Карабахе, где размещен российский миротворческий контингент. Представитель МИД РФ также добавила, что российская сторона продолжает вносить значительный вклад в поддержание стабильности, налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе, отладке насущных гуманитарных вопросов, включая возвращение военнопленных, беженцев, возвращение и обмен телами погибших.

"Мы оказываем содействие выстраиванию мер доверия между Баку и Ереваном. Продолжаем работать над обеспечением доступа в регион миссии ЮНЕСКО, УВКБ ООН. Конечно же, мы с озабоченностью воспринимаем любые проявления эскалации напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. И конечно, это крайне негативно влияет на региональную обстановку и не способствует нормализации диалога между Арменией и Азербайджаном, приводит неоправданным потерям среди населения двух стран", - сказала Захарова, в этом контексте выразив соболезнования родным погибшего армянского солдата, и пожелав скорейшего восстановления всем пострадавшим от приграничных инцидентов.

Вместе с тем, она указала на крайнюю важность воздерживания от конфронтационной риторики, от силовых методов. "Требуется системная, кропотливая работа ради поиска компромиссов. Ровно на это мы настраиваем обе стороны. Убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией", - сказала российский дипломат, выразив готовность Москвы поделиться, имеющейся картографической информацией.

В этом ключе она сообщила, что российской стороной подготовлено ряд документов, которые способны перевести обсуждения в конструктивное русло. Захарова добавила, что в настоящее время консультации по этому вопросу проходят по линии МИД, оборонных ведомств, а также пограничных служб трех стран.

Российский дипломат также указала, что проблематика региональной стабильности была в центре внимания встречи главы России Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в этом месяце. По ее словам, на этой встрече лидеры двух стран, несмотря на сложность и масштабность стоящих в регионе задач, подтвердили свою решимость продолжить совместную деятельность с целью нахождения оптимальных вариантов решения.

"Они выразили твердую решимость последовательному и всеобъемлющему выполнению договоренностей от 9 ноября 2020 года, которые остановили кровопролитие и от 11 января текущего года, которые открыли перспективы разблокировки коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Мы с удовлетворением констатируем, что учрежденная трехстороння рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России провела несколько раундов содержательных обсуждений и сверку часов на местности, наметила набор необходимых мер для восстановления транспорентных транспортных и экономических связей. Мы рассчитываем, что в ближайшее время она сможет восстановить свои заседания", - сказала дипломат, выразив убеждение, что это в свою очередь позволит перейти к реализации совместных поэтапных инфраструктурных проектов. По ее словам, это в полной мере отвечает интересам как Армении, так и Азербайджана, и в целом всего Южного Кавказа.