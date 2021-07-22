Четверг, 22 Июля 2021 18:30

АрмИнфо. С первых же месяцев, после объявления о пандемии COVID-19, потребность в психологических и психиатрических услугах в Армении резко возросла. Об этом в ходе своего выступления на саммите в Афинах, посвященном необходимым мерам по преодолению негативного воздействия пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения и на системы предоставления услуг заявила и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

В этом контексте и.о. министра здравоохранения рассказала, что в первые месяцы пандемии COVID-19 в Армении был объявлен локдаун, в результате чего отдельные группы людей были изолированы. Подобные мероприятия на этом этапе, по ее словам, были необходимым и являлись единственным способом борьбы с распространением вируса. <Однако было очевидно, что изоляция людей не могла не оказать негативного воздействия на их психику>, - подчеркнула она.

В частности, Аванесян рассказала, что результаты исследования, проведенного в мае-июне 2020 года, подтвердили предварительные опасения и констатировали, что у 40% населения в связи с распространением коронавируса наблюдается стресс средней и тяжелой степени, а также выявлены соматизированные расстройства у 20% населения.

По ее словам, в Армении бесплатную психологическую помощь получили граждане, проходящие лечение в перепрофилированных больницах, медработники, а также лица из наиболее уязвимых групп. Особое внимание уделялось пациентам, находящимся на лечении в центрах психического здоровья.

За это время система здравоохранения столкнулась с рядом проблем, в частности растущей тревогой населения, напряженностью, ожиданием наихудшего сценария дальнейшего развития пандемии.

Подводя итоги, Аванесян отметила, что сегодня ситуация обстоит иначе. <Доступность вакцин против COVID-19 вселяет в людей некоторую надежду на то, что угрозу можно преодолеть>, - заметила она. Однако, с другой стороны, Армении пока не удалось обеспечить масштабный охват вакцинации населения, во многом из-за дезинформации и непрофессиональных комментариев. В этой связи Анаит Аванесян выразила уверенность, что в результате проводимых информационных мероприятий подобные препятствия удастся преодолеть.

Согласно источнику, Саммит в Афинах проводится под эгидой правительства Греции в сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ. В Саммите принимают участие представители политического руководства стран-членов ВОЗ, а также отраслевые эксперты.

Сообщается, что в ходе Саммита делегации обсудили ключевые вопросы, связанные с психическим здоровьем в контексте пандемии COVID-19, включая вопросы, связанные с постэпидемическим восстановлением, улучшением прежних систем и преодолением сбоев в системе здравоохранения.