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АрмИнфо.Делегация от Армении будет осуществлять наблюдательскую миссию на выборах в Госдуму РФ.
Соответствующее решение, согласно официальному сайту правительства, и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян подписал 22 июля.
Согласно документу, делегация в составе заместителя начальника управления внешних связей аппарата премьер-министра К. Гаспаряна, специалиста управления по гуманитарным вопросам и правам человека аппарата МИД РА Т. Овнаняна и начальника внешних связей ЦИК Т. Геворгяна будет командирована в Москву (РФ) с16 августа по 25 сентября.
Напомним, что 17 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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