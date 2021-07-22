Четверг, 22 Июля 2021 17:11

АрмИнфо.22 июля на Демиховском машиностроительном заводе состоялась церемония приемки двух новых современных электропоездов ЭП2Д, которые пополнили парк компании «Южно-Кавказская железная дорога».

Вскоре они прибудут в Армению и будут работать на самом загруженном маршруте Ереван-Гюмри-Ереван, обеспечивая новые комфортабельные условия поездок для пассажиров.

Как отметил генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников, электропоезда ЭП2Д эксплуатируются в Армении с 2018 года и за это время зарекомендовали себя лучшим образом.

«Мы очень довольны сотрудничеством с Трансмашхолдингом и его предприятиями как на этапе строительства подвижного состава, так и в процессе эксплуатации и гарантийного обслуживания, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул А.Мельников.

Электропоезд ЭП2Д соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок.

Подвижной состав оборудован системами пассивной безопасности (крэш-система), обеспечения микроклимата, информационного обеспечения, а также экологически чистыми туалетными комплексами, условиями для проезда пассажиров с ограниченными возможностями, другими современными техническими решениями в области повышения комфорта и безопасности.

В поезде запрещено курение, система дымоуловителей немедленно реагирует на нарушения режима.