Четверг, 22 Июля 2021 15:25

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян исключил возможность превращения здания Государственного камерного музыкального театра в ресторан.

"Рассматривается вопрос передачи здания государственному симфоническому оркестру", - заявил он 22 июля после заседания Правительства в беседе с журналистами коснувшись разговоров о слиянии Госкамерного музыкального театра и Театра музыкальной комедии имени Пароняна.

По его словам, процесс слияния и объединения театров не является оптимизацией. "Театры пока не объединены, но такая идея в принципе есть. Она полностью укладывается в отраслевую политику, проводимую Министерством. Но это не самоцель - все подробно обсуждалось, и вопрос рассматривается не только в контексте Камерного театра или театра имени Пароняна. У нас есть и другие организации, у которых имеются серьезные проблемы, и мы предлагаем им более выгодные условия", - пояснил и.о. министра.

Комментируя слухи о том, что здание театра хотят превратить в ресторан, Думанян заявил, что это исключено. "У нас есть Государственный симфонический оркестр, и это не пасынок, чтобы на протяжении многих лет не было закрепленного за ним здания. Мы не делаем чего-то за счет другого. Все они являются государственными организациями", - сказал он.

По его мнению, объединение театров - это прекрасное явление, поскольку "есть союзы, которые для некоторых являются реальным спасением". При этом, он заверил, что актерский состав при объединении театров не пострадает. "О каком-либо сокращении речи не идет. Предполагается, что удастся решить вопрос с Государственным симфоническим оркестром", - подчеркнул и.о. главы МОНКС.