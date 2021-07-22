Четверг, 22 Июля 2021 15:08

АрмИнфо. В рамках уголовного дела, возбужденно по факту хулиганства в центре Еревана, арестован брат известного бизнесмена и депутата от блока "Мой шаг" Хачатура Сукиасяна (Грзо) Роберт Сукиасян. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно источнику, в ходе предпринятых следственных мероприятий выяснилось, что предполагаемым лицом, совершившим хулиганство на ул. Амиряна 18 - оказался житель Еревана Роберт Сукиасян.

Как выяснило следствие, конфликт возник из-за движения на дороге. Так, спор завязался из-за звукового сигнала поданого Роберту Сукиасяну из машины женой его знакомого Нарека Карапетяна и озвученных оскорблений.

18 июля около 19:15 на улице Амиряна при выяснении отношений Роберт Сукиасян одержимый стремлением подчеркнуть свое личное превосходство, сначала ударил Н. Карапетяна , после чего демонстративно достал и зарядил свой пистолет "BROWNING" калибра 9x17 и произвел два выстрела в землю в направлении ног последнего. Затем он выстрелил в направлении друга Карапетяна. Последний получил ранение правой стопы.

"На основании совокупности полученных достаточных доказательств Роберту Сукиасяну было предъявлено обвинение по части 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА. В суд было подано ходатайство об аресте Сакасяна, которое было удовлетворено. Органом, ведущим производство, было принято решение о задержании Нарека Карапетяна", - сообщили в СК РА.