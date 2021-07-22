Четверг, 22 Июля 2021 14:27

АрмИнфо. Председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес в контексте арцахской войны обратил внимание на деструктивную роль Турции на Южном Кавказе.

Так, согласно Армянской ассамблее Америки, Менендес в своем вступительном слове на слушаниях в комитете по политике США в отношении Турции с участием заместителя государственного секретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд привел пример "модели турецкой агрессии, которая стала нормой".

"Прошлым летом Эрдоган оказал военную поддержку азербайджанским атакам на этнических армян в Нагорном Карабахе. Он также содействовал переброске в зону конфликта боевиков из Сирии, которые участвовали в агрессии на стороне Азербайджана. Однако эти действия не повлекли за собой какого-либо наказания со стороны администрации Трампа. Никакой конкретной реакции со стороны международного сообщества. Никаких санкций. Это недопустимо", - подчеркнул сенатор.

При Менендес отметил, что "ожидает большего" от администрации Байдена и надеется "понять, как Госдепартамент оценивает роль Турции в прошлогодней войне и какие меры могут быть приняты в ответ".

Он также уточнил у Нуланд, известно ли ей, что Турция содействовала переброске боевиков из Сирии в Азербайджан во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе.

В свою очередь заместитель госсекретаря США попросила "обсудить последний пункт на отдельном заседании и в другой обстановке".

Также отмечается, что в письменных показаниях Нуланд упоминается Нагорный Карабах. В них, в частности, отмечается: "Мы также оказываем давление на Турцию, чтобы избежать вовлечения в региональные конфликты, которые угрожают долгосрочной стабильности. Роль, которую сыграли третьи стороны, включая Турцию, в прошлогодних боевых действиях в Нагорном регионе и обострению региональной напряженности. Мы настаивали на том, чтобы Турция потребовала от Баку немедленно освободить всех задержанных, поддержала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном и помогла сторонам работать над устойчивым, долгосрочным политическим урегулированием конфликта".