Четверг, 22 Июля 2021 11:53

АрмИнфо. Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян убежден, что внеочередные парламентские выборы не разрешили внутриполитический кризис в стране.

Так, в интервью нескольким армянским СМИ отвечая на соответствующий вопрос, политик, в частности сказал: "Причины, которые привели к внутриполитическому кризису не исчезали, и сейчас мы должны дать ответ на один вопрос: выборы это машина времени, может повернуть время вспять или нет, понятно, что не может, следовательно, то, что произошло в октябре- ноябре будет преследовать эту политическую команду всю их жизнь".

При этом он констатировал, что около 400 000 человек проголосовали за политические силы, которые считают нынешнюю власть предательской и бездарной. По его словам, эти люди остались в Армении, эти люди своей активностью, сознанием, умением анализировать являются качественной частью нашего общества.

"Как можно говорить о преодолении политического кризиса в этих условиях? Кстати, речь не идет о разных подходах, какая социальная политика проводится в Армении, более либеральная или более социалистическая? Дело не в участии государства в разных сферах. Мы говорим о фундаментальных вопросах, о фундаментальных потерях. Понимаете, у нас нет ответов на ряд вопросов, как мы потеряли Шуши, Гадрут, если у нас нет этих ответов, можно ли говорить о преодолении внутриполитического кризиса? Такого не может быть, возможно, сейчас чуть меньше, а через месяц это получит большую огласку, но, повторяю, выборы - это не машина времени, они не стирают прошлое", - полагает второй президент Армении.

При этом он констатировал, что действующие власти страны получили больше всего голосов в селах, меж тем, как именно сельскохозяйственная сфера была более всего игнорирована этим правительством. По словам Кочаряна - это парадокс, но при этом и сигнал последующим властям, что можно игнорировать людей в селах, не поддерживать их посредством субсидий и различных программ, однако заручиться их безоговорочной поддержкой. "Это извращает политическое поле Армении. Это не хорошо, но пока у нас такая ситуация", - отметил он.

Касаясь причин поражения Блока на этих выборах, Кочарян отметил, что этот вопрос волнует не только его, но очень многих, в том числе, психологов и политологов. Он выразил убеждение, что решающим в поражении стали три фактора: "Первое - это деление на бывших и нынешних, которое несет в себе элементы классовой борьбы, разделение на армян и карабахцев. Кроме того, это страх перед опасностью новой войны. Та часть населения, которая смирилась с поражением, усмотрела угрозу в декларированном блоком "Айастан" "достойном мире". По мнению этой категории граждан, шаги, ведущие к достойному миру, чреваты возобновлением войны".

Он констатировал, что армянское общество оказалось в шоковой ситуации после той пропаганды, которую власти страны вели в период войны. По словам Кочаряна, целью их блока было выведения народа из этого шокового состояния. "Мы с нашим блоком во время предвыборной агитации пытались дать людям надежду и веру в будущее. Между тем власть, создавала внутриполитического напряжение, провоцировало это напряжение молотками, пытались обострить, все обернуть в свою пользу и где-то это им удалось", - сказал политик.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Говоря о процессах в Конституционном суде по обжалованию результатов внеочередных выборов, Кочанян указал на аресты и задержания

оппозиционеров именно в этот период. По его словам, они были не случайны, и даже ожидаемы и являются частью общей картины.

"Кроме того, они осуществлялись в то время, когда Конституционный суд рассматривал ходатайство оппозиции о признании недействительными результатов выборов, что также являлось месседжем. Причем не только для КС, но и для руководителей органов местного самоуправления в контексте грядущих выборов. Они также были направлены на создание атмосферы страха.

Добро пожаловать в Ирак Саддама Хусейна. У меня впечатление, что желание этих властей превратить бастион демократии в кладбище демократии", - сказал второй президент РА.

Он также напомнил, что и против него три года назад было возбуждено уголовное дело, но он вышел из этого процесса только сильнее. Кочарян

заверил, что каждый глава общины, который сейчас арестован, выйдет из этой ситуации сильнее, а обвинения сфабрикованы и обслуживают интересы маленькой группы людей.

Вместе с тем Кочарян отметил, что внимательно следил за заседаниями Конституционного суда и может констатировать, что в решении КС нет ответов на ряд вопросов, о которых Блок говорил во время заседаний. "Я даже не говорю о том, что представителям "Гражданского договора" нечего было сказать, а Прокуратура выступала в роли адвоката правительства: молоток это символ, не было слов о физической расправе, это все абсурдно, но факт. Я не припомню ни одного выбора, во время которого использовался бы такой объем административного ресурса. Я не припомню никаких выборов, на которых первое лицо государство грозил физической расправой оппонентам. Такого не было. Я не помню от Тер-Петросяна, не помню, чтобы я когда-либо делал подобное, и я не помню таких проявлений со стороны третьего президента", - сказал второй президент Армении

По его словам, если прокуратура считает это нормальным, когда Конституционный суд не ссылается на эти явления, это означает одно - это станет неотъемлемой частью армянской политической культуры. Политик добавил, что ответственность за эту ситуацию лежит на Конституционном суде, ЦИК и прокуратуре.

"ЦИК дала согласие на арест так легко, что это просто поразительно. Комбинируя все это, говорить, что это правительство легитимно, просто излишне. Конечно, это правительство не получило легитимности в результате этих выборов. Такое решение не должно было быть принято Конституционным судом. Во всяком случае, в прессе были публикации о том, что трое судей были против этого решения, остальных можно чисто по-человечески понять, можно понять недостаток смелости в такой атмосфере, но с точки зрения чувства ответственности за будущее страна, конечно, непонятно. Недопустимо даже не упоминать некоторые моменты в решении. Мы не говорили, что это правительство набрало мало голосов, мы оспаривали около 200 тысяч голосов, но то, что было сделано государственными органами, давало достаточные основания для пересмотра многих вещей в Конституционном суде, и мы ожидали, что решение Конституционного суда будет немного другим. Да, это правительство получило голоса, но такие систематические нарушения, атмосфера страха были беспрецедентными, и Конституционный суд должен был это рассмотреть", - отметил Кочарян.

Вместе с тем он подчеркнул, что исходя из вышесказанного, нужно идти в парламент страны, и продолжить борьбу. "Имея в парламенте вторую фракцию, блок "Айастан" приобретет достаточной серьезный инструмент для политической борьбы. Да, сейчас уже ясно кто войдет в парламент. Есть люди с опытом работы депутата, есть те, кто впервые будет в парламенте. Нужно время для организации работы между собой. Сейчас над этим работаем, надеюсь, в ближайшие дни фракция будет готова для политической борьбы", - сказал Кочарян, добавив, что он не берет мандат, поскольку больше видит себя в исполнительном органе, чем в законодательном.