Arminfo.info




 Четверг, 22 Июля 2021 11:53
Марианна Мкртчян

Роберт Кочарян: Внеочередные парламентские выборы не разрешили внутриполитический кризис в Армении

Роберт Кочарян: Внеочередные парламентские выборы не разрешили внутриполитический кризис в Армении

АрмИнфо. Второй президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян убежден, что внеочередные парламентские выборы не разрешили внутриполитический кризис в стране.

Так, в интервью нескольким армянским СМИ отвечая на соответствующий вопрос, политик, в частности сказал:  "Причины, которые привели к внутриполитическому кризису не исчезали, и сейчас мы должны дать ответ на один вопрос: выборы это машина времени, может повернуть время вспять или нет, понятно, что не может, следовательно, то, что произошло в октябре- ноябре будет преследовать эту политическую команду всю их жизнь".

При этом он констатировал, что около 400 000 человек проголосовали за политические силы, которые считают нынешнюю власть предательской и бездарной. По его словам, эти люди остались в Армении, эти люди своей активностью, сознанием, умением анализировать являются качественной частью нашего общества.

"Как можно говорить о преодолении политического кризиса в этих условиях? Кстати, речь не идет о разных подходах, какая социальная политика проводится в Армении, более либеральная или более социалистическая? Дело не в участии государства в разных сферах. Мы говорим о фундаментальных вопросах, о фундаментальных потерях. Понимаете, у нас нет ответов на ряд вопросов, как мы потеряли Шуши, Гадрут, если у нас нет этих ответов, можно ли говорить о преодолении внутриполитического кризиса?  Такого не может быть, возможно, сейчас чуть меньше, а через месяц это получит большую огласку, но, повторяю, выборы - это не машина времени, они не стирают прошлое", - полагает второй президент Армении.

При этом он констатировал, что действующие власти страны получили больше всего голосов в селах, меж тем, как именно сельскохозяйственная сфера была более всего игнорирована этим правительством. По словам Кочаряна - это парадокс, но при этом и сигнал последующим властям, что можно игнорировать людей в селах, не поддерживать их посредством субсидий и различных программ, однако заручиться их безоговорочной поддержкой. "Это извращает политическое поле Армении. Это не хорошо, но пока у нас такая ситуация", - отметил он.

Касаясь причин поражения Блока на этих выборах, Кочарян отметил, что этот вопрос волнует не только его, но очень многих, в том числе, психологов и политологов. Он выразил убеждение, что решающим в поражении стали три фактора:  "Первое - это деление на бывших и нынешних, которое несет в себе элементы классовой борьбы, разделение на армян и карабахцев. Кроме того, это страх перед опасностью новой войны.  Та часть населения, которая смирилась с поражением, усмотрела угрозу в декларированном блоком "Айастан" "достойном мире". По мнению этой категории граждан, шаги, ведущие к достойному миру, чреваты возобновлением войны".

Он констатировал, что армянское общество оказалось в шоковой ситуации после той пропаганды, которую власти страны вели в период войны.  По словам Кочаряна, целью их блока было выведения народа из этого шокового состояния. "Мы с нашим блоком во время предвыборной агитации пытались дать людям надежду и веру в будущее. Между тем власть, создавала внутриполитического напряжение, провоцировало это напряжение молотками, пытались обострить, все обернуть в свою пользу и где-то это им удалось", - сказал политик.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Говоря о процессах в Конституционном суде по обжалованию результатов внеочередных выборов, Кочанян указал на аресты и задержания

оппозиционеров именно в этот период.  По его словам, они были не случайны, и даже ожидаемы и являются частью общей картины.

"Кроме того, они осуществлялись в то время, когда Конституционный суд рассматривал ходатайство оппозиции о признании недействительными результатов выборов, что также являлось месседжем. Причем не только для КС, но и для руководителей органов местного самоуправления в контексте грядущих выборов. Они также были направлены на создание атмосферы страха.

Добро пожаловать в Ирак Саддама Хусейна. У меня впечатление, что желание этих властей превратить бастион демократии в кладбище демократии", - сказал второй президент РА.

Он также напомнил, что и против него три года назад было возбуждено уголовное дело, но он вышел из этого процесса только сильнее. Кочарян

заверил, что каждый глава общины, который сейчас арестован, выйдет из этой ситуации сильнее, а обвинения сфабрикованы и обслуживают интересы маленькой группы людей.

Вместе с тем Кочарян отметил, что внимательно следил за заседаниями Конституционного суда и может констатировать, что в решении КС нет ответов на ряд вопросов, о которых Блок говорил во время заседаний. "Я даже не говорю о том, что представителям "Гражданского договора" нечего было сказать, а Прокуратура выступала в роли адвоката правительства: молоток это символ, не было слов о физической расправе, это все абсурдно, но факт. Я не припомню ни одного выбора, во время которого использовался бы такой объем административного ресурса. Я не припомню никаких выборов, на которых первое лицо государство грозил физической расправой оппонентам.  Такого не было. Я не помню от Тер-Петросяна, не помню, чтобы я когда-либо делал подобное, и я не помню таких проявлений со стороны третьего президента", - сказал второй президент Армении

По его словам, если прокуратура считает это нормальным, когда Конституционный суд не ссылается на эти явления, это означает одно - это станет неотъемлемой частью армянской политической культуры. Политик добавил, что ответственность за эту ситуацию лежит на Конституционном суде, ЦИК и прокуратуре.

"ЦИК дала согласие на арест так легко, что это просто поразительно. Комбинируя все это, говорить, что это правительство легитимно, просто излишне. Конечно, это правительство не получило легитимности в результате этих выборов. Такое решение не должно было быть принято Конституционным судом. Во всяком случае, в прессе были публикации о том, что трое судей были против этого решения, остальных можно чисто по-человечески понять, можно понять недостаток смелости в такой атмосфере, но с точки зрения чувства ответственности за будущее страна, конечно, непонятно. Недопустимо даже не упоминать некоторые моменты в решении. Мы не говорили, что это правительство набрало мало голосов, мы оспаривали около 200 тысяч голосов, но то, что было сделано государственными органами, давало достаточные основания для пересмотра многих вещей в Конституционном суде, и мы ожидали, что решение Конституционного суда будет немного другим. Да, это правительство получило голоса, но такие систематические нарушения, атмосфера страха были беспрецедентными, и Конституционный суд должен был это рассмотреть", - отметил Кочарян.

Вместе с тем он подчеркнул, что исходя из вышесказанного, нужно идти в парламент страны, и продолжить борьбу. "Имея в парламенте вторую фракцию, блок "Айастан" приобретет достаточной серьезный инструмент для политической борьбы. Да, сейчас уже ясно кто войдет в парламент. Есть люди с опытом работы депутата, есть те, кто впервые будет в парламенте. Нужно время для организации работы между собой. Сейчас над этим работаем, надеюсь, в ближайшие дни фракция будет готова для политической борьбы", - сказал Кочарян, добавив, что он не берет мандат, поскольку больше видит себя в исполнительном органе, чем в законодательном.  


Лента новостей
Москва: Урегулирование приграничных инцидентов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими мерамиМосква: Урегулирование приграничных инцидентов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими мерами
Анаит Аванесян: Армении пока не удалось обеспечить масштабный охват вакцинации населенияАнаит Аванесян: Армении пока не удалось обеспечить масштабный охват вакцинации населения
Армянская делегация будет осуществлять наблюдательскую миссию на выборах в Госдуму РФАрмянская делегация будет осуществлять наблюдательскую миссию на выборах в Госдуму РФ
Советник Пашиняна Левон Мазманян освобожден от занимаемой должностиСоветник Пашиняна Левон Мазманян освобожден от занимаемой должности
Еще два новых современных электропоезда ЭП2Д пополнили парк ЮКЖДЕще два новых современных электропоезда ЭП2Д пополнили парк ЮКЖД
Артур Бадалян выиграл дело против Азербайджана в ЕСПЧАртур Бадалян выиграл дело против Азербайджана в ЕСПЧ
И.о. главы МОНКС заверил, что здание Государственного камерного музыкального театра не превратится в ресторанИ.о. главы МОНКС заверил, что здание Государственного камерного музыкального театра не превратится в ресторан
Брат Хачатура Сукиасяна арестованБрат Хачатура Сукиасяна арестован
Полиция Армении и МВД России углубляют информационное взаимодействиеПолиция Армении и МВД России углубляют информационное взаимодействие
Боб Менендес обратил внимание Виктории Нуланд на деструктивную роль Турции на Южном КавказеБоб Менендес обратил внимание Виктории Нуланд на деструктивную роль Турции на Южном Кавказе
Процесс вакцинации необходимо активно продвигать в госструктурах: Пашинян надеется на сознательность госслужащихПроцесс вакцинации необходимо активно продвигать в госструктурах: Пашинян надеется на сознательность госслужащих
Армения готова продолжить работу в направлении открытия коммуникаций - ПашинянАрмения готова продолжить работу в направлении открытия коммуникаций - Пашинян
Роберт Кочарян усмотрел геополитические цели в программе помощи ЕС АрменииРоберт Кочарян усмотрел геополитические цели в программе помощи ЕС Армении
Пашинян заверил - избранные власти настроены на конструктивный диалог и призвал отказаться от риторики ненавистиПашинян заверил - избранные власти настроены на конструктивный диалог и призвал отказаться от риторики ненависти
Роберт Кочарян: Внеочередные парламентские выборы не разрешили внутриполитический кризис в АрменииРоберт Кочарян: Внеочередные парламентские выборы не разрешили внутриполитический кризис в Армении
Политик: За Ерасхом нет геополитикиПолитик: За Ерасхом нет геополитики
Политик: Мир возможен исключительно в результате диалога между Арменией и Турцией в обход РоссииПолитик: Мир возможен исключительно в результате диалога между Арменией и Турцией в обход России
В Армении наблюдается ускорение темпов заражения коронавирусомВ Армении наблюдается ускорение темпов заражения коронавирусом
Армения ожидает четкого ответа со стороны иностранных партнеров на нарушения международного права со стороны АзербайджанаАрмения ожидает четкого ответа со стороны иностранных партнеров на нарушения международного права со стороны Азербайджана
Кочарян убежден: Азербайджан попытается завершить свой план по полной оккупации АрцахаКочарян убежден: Азербайджан попытается завершить свой план по полной оккупации Арцаха
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян встретился с французским депутатом Европарламента Натали ЛуазоИсполняющий обязанности министра иностранных дел Армен Григорян встретился с французским депутатом Европарламента Натали Луазо
Проработал полгода: решением Пашиняна уволен замминистра обороныПроработал полгода: решением Пашиняна уволен замминистра обороны
Азербайджан примет участие в учениях НАТО Азербайджан примет участие в учениях НАТО "Agile Spirit 2021"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
"Честь имею" и  "Армения"  возьмут депутатские мандаты
Российские миротворцы очистили сельскохозяйственные поля в Нагорном Карабахе от Российские миротворцы очистили сельскохозяйственные поля в Нагорном Карабахе от "Ураганов"
Генеральный секретарь Франкофонии не сомневается, что Пашинян сможет найти способы, средства еще более сплотить армянГенеральный секретарь Франкофонии не сомневается, что Пашинян сможет найти способы, средства еще более сплотить армян
Кремль: Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по КарабахуКремль: Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Карабаху
Новоназначенный первый заместитель МО: Новоназначенный первый заместитель МО: "Реформы будут достаточно быстрыми”
Суд в Ереване отпустил под залог известного врача-травматолога, директора МЦ Суд в Ереване отпустил под залог известного врача-травматолога, директора МЦ "Измирлян" Армена Чарчяна
Футбольный клуб из Беларуси проведет домашний матч Лиги Конференций в ЕреванеФутбольный клуб из Беларуси проведет домашний матч Лиги Конференций в Ереване
Американский сенатор: Азербайджан продолжит свою агрессивную риторику в регионеАмериканский сенатор: Азербайджан продолжит свою агрессивную риторику в регионе
Омбудсмен Армении рассказал евродепутату о военных преступлениях АзербайджанаОмбудсмен Армении рассказал евродепутату о военных преступлениях Азербайджана
Прогноз: В результате своей воинственности с геополитическим уклоном Алиев может получить прямо противоположный результатПрогноз: В результате своей воинственности с геополитическим уклоном Алиев может получить прямо противоположный результат
Эксперт: Нагнетая ситуацию на границе, Баку спешит решить ряд задачЭксперт: Нагнетая ситуацию на границе, Баку спешит решить ряд задач
Впервые за долгое время число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 случаевВпервые за долгое время число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 200 случаев
Председатель подкомитета Европейского парламента поинтересовалась у Пашиняна, что еще ЕС может сделать для стабилизации ситуации в регионеПредседатель подкомитета Европейского парламента поинтересовалась у Пашиняна, что еще ЕС может сделать для стабилизации ситуации в регионе
Омбудсмен Армении: Азербайджанские ВС преступными действиями нарушили права жителей общины ТехОмбудсмен Армении: Азербайджанские ВС преступными действиями нарушили права жителей общины Тех
Путин поблагодарил Алиева за нахождение компромиссных решений по ситуации в регионеПутин поблагодарил Алиева за нахождение компромиссных решений по ситуации в регионе
Армен Григорян: Армения ожидает четкой реакции от международных партнеров на нарушения международного права со стороны АзербайджанаАрмен Григорян: Армения ожидает четкой реакции от международных партнеров на нарушения международного права со стороны Азербайджана
Алиев заверяет, что <Азербайджан заинтересован в безболезненном протекании поствоенного периода в Нагорном Карабахе>Алиев заверяет, что <Азербайджан заинтересован в безболезненном протекании поствоенного периода в Нагорном Карабахе>
Президент Армении с рабочим визитом отправится в ЯпониюПрезидент Армении с рабочим визитом отправится в Японию
Аршак Карапетян назначен на должность первого замминистра обороныАршак Карапетян назначен на должность первого замминистра обороны
США обеспокоены инцидентами вдоль армяно-азербайджанской границыСША обеспокоены инцидентами вдоль армяно-азербайджанской границы
Президент Армении подписал указы об освобождении с занимаемых должностей главы МО и замначальника ГШ ВСПрезидент Армении подписал указы об освобождении с занимаемых должностей главы МО и замначальника ГШ ВС
Ситуация вокруг Ерасха - первая и не последняя послевыборная цена, которую нужно заплатить за воспроизводство немощной власти - Ситуация вокруг Ерасха - первая и не последняя послевыборная цена, которую нужно заплатить за воспроизводство немощной власти - "Честь имею"
Президент: Принятие новой Конституции поспособствует демократическому прогрессу и позволит вовлечь человеческий потенциал диаспоры в процесс развития РодиныПрезидент: Принятие новой Конституции поспособствует демократическому прогрессу и позволит вовлечь человеческий потенциал диаспоры в процесс развития Родины
Вагаршак Арутюнян подал в отставку. Официального подтверждения пока нет.Вагаршак Арутюнян подал в отставку. Официального подтверждения пока нет.
Суд в Ереване оставил в силе меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Вазгена МанукянаСуд в Ереване оставил в силе меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Вазгена Манукяна
Образовательный бум в объятиях Агверана: В Армении состоялся первый большой саммит неформального образования для взрослыхОбразовательный бум в объятиях Агверана: В Армении состоялся первый большой саммит неформального образования для взрослых
Лилит Макунц не войдет в новый парламент АрменииЛилит Макунц не войдет в новый парламент Армении
Эрдоган поставил Азербайджан на путь признания Северного КипраЭрдоган поставил Азербайджан на путь признания Северного Кипра
В Ереване находится председатель подкомиссии Европарламента по безопасности и оборонеВ Ереване находится председатель подкомиссии Европарламента по безопасности и обороне
Президент Армении отозвал посла страны в ОАЭ и БахрейнеПрезидент Армении отозвал посла страны в ОАЭ и Бахрейне
Татоян отправился в Ерасх для сбора фактов в связи с провокациями противникаТатоян отправился в Ерасх для сбора фактов в связи с провокациями противника
Прогноз: Европейская активизация особых изменений в поствоенные реалии не привнесетПрогноз: Европейская активизация особых изменений в поствоенные реалии не привнесет
Эксперт: Ерасх - очередное звено в цепи давления Баку на ЕреванЭксперт: Ерасх - очередное звено в цепи давления Баку на Ереван
Парламентарий: Представления Алиева о мире с Арменией весьма далеки от реалийПарламентарий: Представления Алиева о мире с Арменией весьма далеки от реалий
Глава общины Ерасх получил осколочное ранение в предплечье: В СК Армении возбудили дело на почве национальной неприязниГлава общины Ерасх получил осколочное ранение в предплечье: В СК Армении возбудили дело на почве национальной неприязни
В ЕС призвали Армению и Азербайджан к сдержанностиВ ЕС призвали Армению и Азербайджан к сдержанности
Читать больше



Эксперты
Политик: За Ерасхом нет геополитикиПолитик: За Ерасхом нет геополитики
Политик: Мир возможен исключительно в результате диалога между Арменией и Турцией в обход РоссииПолитик: Мир возможен исключительно в результате диалога между Арменией и Турцией в обход России
Прогноз: В результате своей воинственности с геополитическим уклоном Алиев может получить прямо противоположный результатПрогноз: В результате своей воинственности с геополитическим уклоном Алиев может получить прямо противоположный результат
Эксперт: Нагнетая ситуацию на границе, Баку спешит решить ряд задачЭксперт: Нагнетая ситуацию на границе, Баку спешит решить ряд задач
Прогноз: Европейская активизация особых изменений в поствоенные реалии не привнесетПрогноз: Европейская активизация особых изменений в поствоенные реалии не привнесет
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности