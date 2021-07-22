Четверг, 22 Июля 2021 11:46

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 5 034 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 225 граждан (4,4%), выздоровел 91 человек, скончалось - 2.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 июля фактическое лечение получают 3 797 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении был зарегистрирован 228 161 случай заражения коронавирусом (17,7%), при этом выздоровело 218 676 человек (95,8%), количество летальных исходов достигло 4575 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 287 379 тестов на коронавирус.