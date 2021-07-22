Четверг, 22 Июля 2021 11:32

АрмИнфо.Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян представил аккредитованным в стране зарубежным военным атташе ситуацию, созданную провокационными действиями вооруженных сил Азербайджана на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, на встрече было подчеркнуто, что агрессивная риторика военно-политического руководства Азербайджана о территориальных претензиях к Армении подрывает долгосрочные усилия по установлению мира в регионе.

Было отмечено, что армянская сторона, сохраняя приверженность мирному урегулированию ситуации, тем не менее, оставляет за собой право принять все необходимые меры по противодействию подобным инцидентам.

Было подчеркнуто, что Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на подобные нарушения международного права со стороны Азербайджана.

Отметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов. В результате провокаций противника 14 июля погиб военнослужащий контрактник ВС Армении, а 18 июля был ранен глава общины Ерасх.