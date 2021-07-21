Среда, 21 Июля 2021 17:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 15 на улице Чехова; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 8, 10, 12; собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 7-ой улице Авана, собственные дома на 5-ом переулке 7-ой улицы Авана, собственный дом 138 на улице Авцаха, собственный дом 103 на улице Сарми, жилые дома 32А, 32Б на улице Арцаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 11-17 на улице Мураца, собственные дома 1-17 на 3-ей улице, 20-41 на 12-ой улице Нор Ареша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частный дом Овнанян, абоненты-жильцы, расположенные в рядах Сари Тага 1-9, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 75 на пр. Баграмяна, все жилые дома и собственные дома на улице Царава Ахбюра, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6а, 8, 10 на улице Ширака, собственные дома на улице Араратян, собственные дома на 1-ом, 2-ом переулках улицы Араратян, жилые дома 6, 4/2, 8, 10, 10а, 12 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Манташяна, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 25, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратян, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, Нерсисяна, Чауша, Даниэля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10:00-13:00 села Лусарат, Урцадзор, Даштакар, Шагап; частично село Покр Веди;

10:00-14:00 частично села Геганист и Гетап;

10:00-16:00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, частично села Хнаберд, Верин Арашат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 частично села Дитак, Мхчян, Мргавет; села Араксаван и Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 частично село Шатин;

10։00-16։00 села Азатек, Заритап, Зедеа и Пор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж и Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։00–16։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15։00 улица Мясникяна полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-16:00 территория, прилегающая к площади Сахарова, территории, прилегающие к улицам В.Саргсяна и М.Хоренаци, в городе Гюмри;

в Лорийской области:

11:00-15:30 кварталы 3-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Нова, В.Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Комитаса и Шаталова в городе Ташир;

в Сюникской области:

10:30-17:00 села Шаки, Ишханасар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.