Среда, 21 Июля 2021 15:31

АрмИнфо. Блок "Честь имею" принял решение взять мандаты и участвовать в работе парламента 8-ого созыва

"Отказ от депутатских мест дал бы нулевой политико-правовой результат. А парламентские полномочия станут еще одним способом борьбы с властью, позволят предупредить возможные разрушительные для государства шаги. Более того, участие в работе законодательного органа позволит использовать механизмы парламентской дипломатии в интересах Армении", - написал пресс-секретарь партии "Родина" Сос Акопян в Facebook

Он также добавил, о самоотводах представители блока пока не заявляли, но у них еще есть время до 18:00 сегодняшнего дня.

Напомним, что по итогам выборов блок "Честь имею" получил 7 мандатов в новый парламент.

Согласно списку, представленному в ЦИК, блок в Национальном Собрании представят: экс-директор СНБ и лидер Блока Артур Ванецян; экс-мэр Еревана Тарон Маргарян; помощник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Анна Мкртчян; экс-председатель Контрольной Палаты Ишхан Закарян; председатель молодежной организации Республиканской партии Айк Мамиджанян; депутат парламента 7-го созыва Тагуи Товмасян; бывший советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

Депутатские мандаты возьмет и Блок "Армения". Эту информацию подтвердил представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" в Армении Ишхан Сагателян.

Блок "Армения" в новом парламенте будет иметь 29 мест. Полный список депутатов, которые войдут в новый парламент пока не известен. Однако, днями ранее об отказе от депутатского мандата заявил лидер Блока Роберт Кочарян, в то же время подчеркнув, что остается лидером "Армении". О самоотводе накануне заявил и член блока Александр Хачатурян.

Сегодня крайний срок, когда кандидаты в депутаты могут отказаться от мандатов. Заявления принимаются ЦИК РА до 18.00.

Отметим, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 2 августа.