Среда, 21 Июля 2021 15:27

АрмИнфо.Специалисты инженерно-саперного подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента совершили марш в Мартунинский район Нагорного Карабаха и выполнили задачи по поиску и очистке от неразорвавшихся боеприпасов территорию в населенном пункте Херхар вблизи линии разграничения.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, в ходе работ на территории площадью более 5 га на сельскохозяйственных полях обнаружены и обезврежены около 30 различных типов боеприпасов, в том числе артиллерийские мины и снаряды, противотанковые гранаты, выстрелы гранатометные, боеприпасы реактивных систем залпового огня.

При очистке местности военные инженеры применяли новейшие уникальные средства инженерной разведки и защиты: селективные миноискатели ИМПС-2, защитные костюмы сапера ОВР-2 "Сокол", искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", а также в труднодоступной местности со сложным рельефом были задействованы расчеты минно- розыскных собак.

Все обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон Баллыджа для последующего уничтожения.

"На сегодняшний день группой гуманитарного разминирования было пройдено более 5 га территории населенного пункта Херхар, Мартунинского района. Общая площадь в данном населенном пункте, подлежащая очистке составляет около 20 га. Работы на данной территории будут вестись в течение недели. В ходе проведения работ в этом и соседних населенных пунктах были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы артиллерийских снарядов, боеприпасы реактивных систем залпового огня "Ураган" и составляющие части кассетных боеприпасов. Несмотря на жаркие климатические условия в комплекте общевойскового костюма разминирования ОВР-2-0,2 работать комфортно, так как он оснащен системой вентиляции, которая поддерживает постоянную температур", - рассказал представитель российского миротворческого контингента Евгений Холод.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2195,5 га территории, 657,3 км дорог, 1 897 зданий (в том числе 31 социально значимый объект), обнаружено и обезврежено 25 677 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации