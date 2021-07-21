Среда, 21 Июля 2021 14:15

АрмИнфо.Процесс реализации договорённостей по Карабаху идёт неплохо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова.

По его словам, Владимир Путин находится в постоянном контакте с и. о. премьер- министра Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь договорённостей, которые были достигнуты", - сказал представитель Кремля, которого приводит РИА Новости.

Также Песков отметил, что Россия готова приветствовать посреднические усилия стран Евросоюза в переговорах по Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договорённостей.

Отметим, что накануне в Москве прошли переговоры Путин-Алиев. Одной из ключевых тем повестки переговоров сторон была реализация договоренностей от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху.