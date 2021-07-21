Среда, 21 Июля 2021 13:12

АрмИнфо. По итогам выборов в парламент 20 июня армянская общественность предоставила властям конкретный мандат на конкретную деятельность, заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян сегодня в Министерстве обороны, представляя высшему офицерскому составу Вооруженных сил новоназначенного первого заместителя министра оборонного ведомства Аршака Карапетяна.

Как сообщает пресс-служба правительства, он поблагодарил уже бывшего и.о. министра обороны Вагаршака Арутюняна за проделанную работу, отметив, что тот занял пост в очень сложный период. Как указал Арутюнян, в этот период ведомству “пришлось столкнуться с рядом кризисов, которые к чести Арутюняна, удалось преодолеть”. По его словам, в этом деле роль Арутюняна была очень большой. “Мы это ценим. Правительство, политическая команда считает, что вы с честью выполнили свою миссию в этот период", - сказал руководитель аппарата.

Обратившись к новоназначенному первому заму, Арутюнян отметил необходимость проведения армейских реформ, заверив в поддержке правительства в этом деле.

Аршак Карапетян, в свою очередь, заверил, что будет сделано все для создания сильной армии и защищенных границ. "Реформы будут достаточно быстрыми", — сказал он.