Среда, 21 Июля 2021 13:01

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции административного района Аван и Нор Норк города Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна 21 июля изменил меру пресечения в виде ареста в отношении директора МЦ "Измирлян", кандидата в депутата от блока "Армения", известного врача- травматолога, профессора Армена Чарчяна.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты обвиняемого освободив его под залог в размере 15 млн. драмов (около $30,3 тыс.), сохранив меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщил журналистам адвокат врача-травматолога Арам Вардеванян, Чарчян, являвшийся членом избирательного списка блока "Армения" на выборах в парламент 20 июня, намерен принять депутатский мандат.

Напомним, что Армену Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье 154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Армен Чарчян не принимает выдвинутые против него обвинения.

23 июня вечером судья Армине Меликсетян приняла решение об аресте Армена Чарчяна сроком на месяц. Затем стало известно, что Армен Чарчян был доставлен в больницу с сердечным приступом. В этой связи защита врача ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. 24 июня вечером перед Генпрокуратурой прошла акция протеста с требованием прекратить политическое преследование Чарчяна.

Апелляционный уголовный суд 8 июля отклонил жалобу адвокатов на решение об аресте профессора. Генпрокуратура РА заверяет, что оснований для отмены меры пресечения нет, и Чарчян заключен под стражу, поскольку может оказать воздействие на ход следствия.

Ранее, 539 врачей выступили с открытым письмом к властям и общественности с требованием отменить решение об аресте. 7 депутатов уходящего парламента РА выступили с ходатайством об изменении меры пресечения Чарчяну под их личное поручительство.