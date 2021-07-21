Среда, 21 Июля 2021 12:38

АрмИнфо. Факты нарушения прав приграничных жителей Армении со стороны вооруженных сил Азербайджана представил Омбудсмен Армении Арман Татояна во время встречи, с находящимся в Ереване, председателем подкомиссии Европарламента по безопасности и обороне, главой делегации партии "La Republique en Marche" в Европарламенте Натали Луазо.

Как сообщает пресс-служба Защитника прав человека, в частности, Татоян представил доказательства, подтверждающие, что на дорогах между селами Сюник и Гегаркуник не должно быть азербайджанских солдат, флагов и знаков.

Омбудсмен РА отметил, что азербайджанские военнослужащие периодические создают препятствия для сбора урожая и сенокоса, воруют животных, угрожают населению и так далее.

По его словам, эти преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на лишение граждан Республики Армения возможности жить, владеть имуществом, других жизненно важных прав, заниматься животноводством и получать семейный доход.

В ходе встречи Защитник прав человека подробно рассказал о срочности возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что представление их как "террористов" или "диверсантов" грубо нарушает международные требования.

Он отметил, что все военнослужащие и гражданские лица армянской стороны, находящиеся в плену, должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо политических или иных предварительных условий.

"Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, грубо нарушая права пленных и их семей, причиняя им страдания и вызывая напряженность в обществе", - отметил он.

Защитник также представил военные преступления, совершенные Вооруженными силами Азербайджана во время войны в Арцахе в ноябре-декабре 2020 года.

Арман Татоян представил доказательства того, как власти Азербайджана поощряют армянофобию и убийство армян. По его словам, ярким доказательство тому является открытие так называемого "трофейного парка" в Баку.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве в области защиты прав человека.