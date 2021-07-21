Среда, 21 Июля 2021 12:34

АрмИнфо. Азербайджан будет продолжать сохранять напряженность на границе с Арменией. Речь идет как о Ерасхе, так и о других направлениях. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Понятно, что основной целью подобного обострения ситуации на границе со стороны Баку является оказание давления на Ереван в вопросе достижения согласия в создании так называемого "Зангезурского коридора". Полагаю, что Армении необходимо начать защищать свою суверенную территорию. И в этом вопросе руководство республики может обратиться за помощью 102-ой российской военной базы. Думаю, что Москве также необходимо откликнуться на ситуацию на линии Ерасха и начать в этом направлении совместную работу с Ереваном", - подчеркнул он.

С 14 июля азербайджанская армия со стороны Нахиджевана обстреливает село Ерасх Араратской области Армении из стрелкового оружия и минометов. Жертвой обстрелов стал армянский военнослужащий, а 19 июля ранение получил глава общины Ерасх.

По оценкам эксперта, происходящее на границе Нахиджеван-Армения является попыткой давления на ВС Армении с целью понудить руководство страны к по возможности скорейшим переговорам по азербайджанской повестке и на азербайджанских же условиях. В этом свете, Евсеев считает, что наступило и время реагирования на происходящее со стороны ОДКБ. Эксперт считает, что угроза безопасности Армении как государства-члена Организации не оставляет ОДКБ альтернативы кроме как проведения более активной политики в данном направлении.

Баку, согласно Евсееву, сегодня добивается от Армении согласия на предоставление "Зангезурского коридора" и делимитации границ с последующим заключением мирного договора. Пойти по пути создания очередной масштабной эскалации по примеру прошлогодней Баку, по его прогнозам, вряд ли решится. Тем не менее, реализация поставленных Алиевым целей согласно азербайджанской же логике требует сохранения напряженности на границе на локальном уровне.

Ильхам Алиев продолжает периодически озвучивать в адрес Армении угрозы и предъявлять территориальные претензии. Вплоть до предоставления Азербайджану экстерриториального <Зангезурского коридора> через территорию Сюникской области Армении для связи с эксклавом Нахиджеван. Здесь очевидным образом напрашивается аналогия с адресованными Польше требованиями Гитлера от 1938 года о предоставлении Германии "Данцигского коридора".

"Еще одной важнейшей задачей Баку, которую он пытается решить посредством нагнетания напряженности на границе с Арменией, является недопущение возвращения в повестку вопроса о необходимости определения статуса Нагорного Карабаха. Фактически Азербайджан сегодня прилагает усилия в направлении недопущения вмешательства Запада в текущий процесс формирования и окончательного закрепления итогов прошлогодней войны. Таким образом, стремление США и Франции начать работу над определением статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ также способствуют действиям Азербайджана на границе с Арменией", - подытожил Евсеев.