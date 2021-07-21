Среда, 21 Июля 2021 12:28

АрмИнфо.Азербайджанские военнослужащие, своими преступными действиями нарушили права жителей общины Тех Сюникской области Республики Армения. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

В качестве наглядного примера Защитника прав человека привел инцидент с комбайнером, выполняющим уборочные работы на своей земле.

"Сначала выяснилось, что один из жителей села Тех Сюникской области 19 июля в районе 10 - 10:30 утра осуществлял сельскохозяйственные работы на принадлежащей ему и его семье земле на основании юридических документов. В частности, он убирал зерно комбайном. Земля упомянутого жителя села Тег находится рядом с позициями Вооруженных сил Азербайджана. Несмотря на это, комбайнеру для полноты работы пришлось собирать пшеницу с краев принадлежащего ему участка", - отметил Татоян добавив, что когда комбайнер завершил жатву на одном из краев своего участка, к нему подошли азербайджанские военные с оружием и начали угрожать, пытались уволочить его вместе с комбайном на азербайджанские позиции. По словам ЗПЧ, своими этими действия азербайджанские военные препятствовали осуществлению сельскохозяйственных работ, и фактически лишили свободы жителя села Тех. Он также констатировал, что к вечеру того же дня ситуацию удалось урегулировать благодаря усилиям миротворцев и главы общины Тех.

"Омбудсмен представит объективные доказательства рассматриваемого инцидента, в том числе международным межправительственным органам. В ходе ознакомительной работы Защитника прав человека также выяснилось, что, помимо упомянутого инцидента, в ночь с 19 на 20 в непосредственной близости от сел Хнацах и Аравус общины Тех, ВС Азербайджана были произведены выстрелы, что нарушило спокойствие и мирную жизнь жителей села. Стрельба прекратилась только в результате предупредительной стрельбы вооруженных сил РА, защищающих гражданское население", - отметил Татоян, добавив, что вышеперечисленное подтверждается и главой общины Тех, со слов жителей населенного пункта, публикациями в СМИ, а также официальным заявлением Минобороны РА по поводу инцидента 19 июля.

ЗПЧ Армении особо отмечает, что вышеупомянутые преступные действия Вооруженных сил Азербайджана, грубо нарушающие права гражданского населения Республики Армения, следует рассматривать в комплексе с инцидентами на других участках границы.