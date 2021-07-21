Среда, 21 Июля 2021 12:26

АрмИнфо.Российский лидер Владимир Путин провёл в Кремле встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который находится в России с рабочим визитом.

Как сообщает Кремль, открывая встречу Путин отметил, что разумеется, одним из самых важных вопросов остаётся вопрос урегулирования ситуации в регионе.

"Знаю, что Вы уделяете, разумеется, очень больше внимание, [придаёте] значение, и хочу Вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим - а мы все хотим - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить", - сказала глава России