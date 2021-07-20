Вторник, 20 Июля 2021 23:44

АрмИнфо.Армения ожидает четкой реакции от международных партнеров на подобные нарушения международного права со стороны Азербайджана. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Армен Григорян в ходе встречи с аккредитованными в Армении главами диппредставительств.

Как сообщает пресс-служба МИД, главной темой встречи с главами Посольств послужила ситуация, возникшая в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении, в частности, вторжение ВС Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также в течение последней недели создание нового очага напряженности в направлении населенного пункта Ерасх Араратской области.

Армен Григорян отметил, что наряду с этими действиями официальный Баку выступает с ложными территориальными и историческими претензиями против Армении, которые четко указывают на захватнические притязания Азербайджана на территорию Республики Армения.

<Применение силы против народа Арцаха, отсутствие соразмерной реакции международного сообщества на массовые преступления, в том числе этнические чистки, поощрили Азербайджан превратить применение силы в постоянный инструмент политики, что угрожает региональной безопасности и стабильности>, - подчеркнул он.

В этом контексте, Армен Григорян заявил, что Республика Армения и весь армянской народ не потерпят подобных нарушений своих прав. <Сегодня Вооруженные силы Армении полноценно выполняют свои обязанности по обеспечению территориальной целостности. Армения задействует весь свой военно-политический инструментарий, в сотрудничестве с соответствующими двусторонними и многосторонними форматами>, - добавил он.

Было отмечено, что без возобновления карабахского мирного процесса и, наконец, урегулирования конфликта, регион будет постоянно сталкиваться с новыми попытками подорвать безопасность.

Армен Григорян также подтвердил готовность Армении участвовать в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе подходов, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые подтверждают разработанные сопредседателями принципы, включая право на самоопределение, вновь вовлечься в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.