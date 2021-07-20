Вторник, 20 Июля 2021 23:42

АрмИнфо. Азербайджан настроен на то, чтобы период после конфликта вокруг Нагорного Карабаха протекал максимально безболезненно. Как передает ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

<Мы настроены решительно на то, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно, и думаю, общими усилиями нам это удается>,

- сказал он.

Алиев выразил Путину благодарность за постоянное внимание к ситуации вокруг Карабаха и <личное участие в решении очень важных вопросов>. <Мы с вами находимся в постоянном контакте за прошедшие восемь месяцев после окончания военных действий. Потому что наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации", - подчеркнул он.

Заметим, что с прошлой недели противник периодически устраивает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. Накануне, была попытка осуществить прорыв на участке Ерасха. В Минобороны Армении сообщили о применении ВС Азербайджана гранатометов