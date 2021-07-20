Вторник, 20 Июля 2021 20:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом посетит Японию. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент будет присутствовать на официальной церемонии открытия летней Олимпиады в Токио.

В рамках визита ожидается также прием у императора Японии Нарухито, встреча с премьер- министром Японии Ёсихиде Сугой, в рамках которой стороны обсудят вопросы, касающиеся двусторонней повестки и углубления армяно-японских отношений.

Кроме того, президент Армении проведет встречи с руководством ряда японских предприятий и заводов с целью обсуждения возможностей армяно-японских отношений, а также посетит научно- образовательные учреждения.

Согласно источнику, по пути в Токио президент Армении планирует в Дохе встретиться с руководством Катара, чтобы обсудить вопросы, связанные углублением двустороннего сотрудничества и инвестиционными возможностями.