Среда, 21 Июля 2021 12:48

АрмИнфо.Белорусские футбольные клубы из-за запрета на авиасообщение, введенного многими европейскими странами, вынуждены проводить домашние матчи еврокубков за границей. Брестское «Динамо», в частности, будет принимать «Викторию» из Пльзени в квалификации Лиги Конференций в Ереване.

«Динамо» договорилось с Батуми, но этот вариант сорвался

Руководство брестского клуба достигло договоренности с грузинской стороной о проведении матча с чехами на новеньком стадионе в Батуми в конце июня. Однако в начале июля этот вариант неожиданно сорвался. В итоге «Динамо» в оперативном порядке подыскало замену — на выручку пришел Ереван.

Учитывая, что брестчанам придется проводить домашний матч на нейтральном поле, а также более мощный состав «Виктории», именно чешская команда котируется фаворитом противостояния. Если скачать Пари Матч Беларусь, на проход клуба из Пльзени в следующую стадию Лиги Конференций можно поставить с очень низким коэффициентом 1,13, что соответствует вероятности 88,5%, в то время как на «Динамо» — с коэффициентом 4,95 (вероятность — 20%).

Первый матч команд пройдет на «Дусан Арене» в Пльзени 22 июля, ответный — на стадионе Ереванской футбольной академии 29 июля, при этом болельщики на него допущены не будут. Победитель противостояния в третьем раунде отбора Лиге Конференций сыграет с сильнейшей командой пары «Жальгирис» (Литва) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс).

БАТЭ — единственный белорусский клуб, который сыграет дома

Борисовский клуб, который хорошо известен в Европе благодаря победам над «Баварией», «Ромой», «Эвертоном», «Лиллем» и другими топ-клубами, сможет сыграть на домашнем стадионе благодаря тому, что попал в квалификации Лиге Конференций на батумский «Динамо», а Грузия пока не отменяла авиасообщение с Беларусью. Таким образом, соперник БАТЭ беспрепятственно сможет добраться до Минска и далее до Борисова.

В итоге букмекеры дают небольшое преимущество в этом противостоянии БАТЭ, который обладает большим опытом в еврокубках и более квалифицированным составом. На портале BetON можно найти обзор букмекера 1 Икс Бет, а также узнать коэффициенты, которые эксперты дают на двухматчевую дуэль белорусского и грузинского клубов. Первая встреча команд состоится в Батуми 22 июля, ответная — спустя неделю на «Борисов-Арене». Победитель пары попадет на сильнейшую команду в противостоянии «Петрокуб» (Молдова) / «Сивасспор» (Турция).

Солигорский «Шахтер», который вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв болгарскому «Лудогорцу» (0:1, 0:1), во втором раунде квалификации Лиги Конференций сыграет с люксембургской «Фолой», при этом домашний матч «горняки» проведут в венгерском Мишкольце. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» будет принимать «Копенгаген» в российской Казани.