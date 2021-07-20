Вторник, 20 Июля 2021 18:14

АрмИнфо. Вместо необходимого пересмотра системы безопасности, власти Армении занимаются тотальным давлением, угрозами и арестами оппозиционеров.

Между тем Азербайджан не довольствовался итогами войны и теми уступками, которые выудил у армянской стороны, говорится в заявлении предвыборного блока "Честь имею", в связи со сложившейся ситуацией на границах Армении и напряженностью последних дней в районе военных позиций в Ерасхе.

"Честь имею" отметили, что "победа" партии власти на парламентских выборах 20 июня "нанесла смертельный удар по государственности, суверенитету и достоинству Армении". "Недостойный мир, обещанный нашему обществу капитулирующими властями, не только не принес нашей стране реальную стабильность, безопасность и мир, но и значительно повысил вероятность новой агрессии и угрозы нашей безопасности", - говорится в заявлении.

Как считают члены блока, давление на Армению, независимо от реальных целей и мотивов пограничной напряженности, неизбежно нарастает, что чревато необратимыми последствиями. В "Честь имею" убеждены - власти применяют политику "молотка только внутри страны". Во всех остальных случаях, в том числе в отношениях с внешними противниками, как считают в блоке, на смену поигрыванию бицепсами приходят покорность.

В данном контексте, по мнению авторов заявления, "ситуация вокруг Ерасха - первая и, к сожалению, не последняя послевыборная цена, которую нужно заплатить за воспроизводство немощной власти". "Подобные случаи будут носить последовательный характер и затронут армяно-азербайджанскую границу по всей протяженности, а также рубежи Арцаха", - говорится в заявлении.

Блок "Честь имею" заверяет, что продолжит борьбу всеми возможными средствами в направлении сдерживания "произвола и беззакония нынешней властей, поставив перед собой цель - устранить их и обеспечить достойный мир и безопасность" для армянского народа.