Вторник, 20 Июля 2021 17:07

АрмИнфо. И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку. Данную информацию подтвердили ряду СМИ в Минобороны Армении, хотя официально по положению на 17.00 ее никто ни подтвердил, ни в оборонном ведомстве, ни в правительстве.

На момент публикации материала АрмИнфо так и не удалось выяснить причины отставки Арутюняна и конкретный источник, подтверждающий эту информацию.

Кто будет исполнять полномочия Арутюняна до назначения главы МО РА также не понятно. У Арутюняна на сегодняшний день два заместителя - бывший глава полиции Армении Саркисян и некто Сурен Саакян. Оба пришли в оборонную систему в январе 2021 года.

Некоторые СМИ также сообщают, что полномочия Вагаршака Арутюняна временно будет исполнять первый замглавы Генштаба РА Аршак Карапетян, кто возможно в дальнейшем и возглавит МО РА.

Напомним также, что Вагаршак Арутюнян возглавил оборонное ведомство в ноябре 2020 года, после второй карабахской войны.

В пресс-службе президента РА подтвердили, что к ним поступили прошения об освобождении Вагаршака Арутюняна и Аршака Карапетяна с занимаемых должностей. Но, на сайте президент РА пока нет указов главы государства об освобождении вышеуказанных лиц с занимаемых должностей.