Вторник, 20 Июля 2021 16:51

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции административного района Аван города Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна 20 июля оставил в силе меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении бывшего премьер-министра Армении Вазгена Манукяна.

Отметим, что сегодня суд начал рассмотрение дела экс-премьера Вазгена Манукяна. Ему предъявлено обвинение по статье 301 (публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности либо насильственное свержение конституционного строя) УК Армении. Ранее Следственный комитет с обвинительным заключением направил в прокуратуру дело для передачи в суд. В качестве меры пресечения применена подписка о невыезде. Вазген Манукян не принимает выдвинутые против него обвинения и считает это политическим преследованием.

Ранее защита ходатайствовала об отмене меры пресечения, избранной в отношении Манукяна. По словам адвокатов Арама Вардеваняна и Эрика Алексананя, Вазген Манукян проявил надлежащее поведение, поэтому необходимости в избрании меры пресечения нет. Между тем, по мнению прокурора, Манукян может совершить новое преступление, и основания для избрания меры пресечения не исчезли. В результате, суд отклонил данное ходатайство.

В начале сегодняшнего заседания защита обвиняемого также ходатайствовала о перенесении рассмотрения дела, поскольку сторона защиты, а именно - второй адвокат Эрик Алексанян был привлечен к участию в деле накануне и не успел ознакомиться с материалами.

Заседание суда по делу бывшего премьера перенесено на 22 сентября.